Новые алгоритмы координации и адаптивного управления применят к 14 светофорам на Московском и Центральном проспектах, Солнечной и Сосновой аллеях. Транспорт поедет быстрее, пешеходы будут меньше стоять на светофорах, говорит эксперт.



Адаптивное управление подразумевает равномерную разгрузку потоков транспорта на перекрестках. Длительность разрешающего сигнала для всех направлений оценивается с помощью специального датчика, собирающего информацию о транспортном потоке и передающего её в контроллер светофора.

«Есть набор светофоров, на которых мы постоянно совершенствуем программу управления, а сейчас включаем координацию и дорабатываем „адаптивку“, — сообщил Zelenograd.ru технический директор ООО „СпецДорПроект“ Константин Антонович, предложивший новую настройку. — Например, на Московском проспекте оба светофора работали вразнобой, а сейчас, проезжая дорогу на пересечении с улицей Юности, мы гарантированно встраиваемся в следующий „зеленый“ у остановки „Спортивная школа“. Так же и в другую сторону». Новый алгоритм работы светофоров заметят только очень внимательные, большинство водителей просто почувствует, что стало комфортнее. Пешеходам тоже станет удобнее, отметил Антонович, для них уменьшится время ожидания на светофоре.

По-новому будут работать также светофоры на пересечении Центрального проспекта с улицей Юности и Яблоневой аллеей, возле остановок «Магазин «Океан» и «1000 мелочей», на проспекте Генерала Алексеева, на пересечении Солнечной аллеи со Старокрюковским проездом, на перекрестке у корпусов 802, 803, 901 и 901, а также на Сосновой аллее.

При этом на дорожную обстановку больше жалуются жители «нового» города — в часы пик образуются пробки на улицах Новокрюковская, Каменка, Логвиненко и Панфиловском проспекте. В «новом» городе система адаптивного управления светофорами уже работает, напомнил Константин Антонович, а проблема не в светофорах, а в большом потоке транспорта из области.