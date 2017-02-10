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«Старый» город поедет быстрее: на перекрестках перенастроят светофоры 10.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Новые алгоритмы координации и адаптивного управления применят к 14 светофорам на Московском и Центральном проспектах, Солнечной и Сосновой аллеях. Транспорт поедет быстрее, пешеходы будут меньше стоять на светофорах, говорит эксперт.

Адаптивное управление подразумевает равномерную разгрузку потоков транспорта на перекрестках. Длительность разрешающего сигнала для всех направлений оценивается с помощью специального датчика, собирающего информацию о транспортном потоке и передающего её в контроллер светофора.

«Есть набор светофоров, на которых мы постоянно совершенствуем программу управления, а сейчас включаем координацию и дорабатываем „адаптивку“, — сообщил Zelenograd.ru технический директор ООО „СпецДорПроект“ Константин Антонович, предложивший новую настройку. — Например, на Московском проспекте оба светофора работали вразнобой, а сейчас, проезжая дорогу на пересечении с улицей Юности, мы гарантированно встраиваемся в следующий „зеленый“ у остановки „Спортивная школа“. Так же и в другую сторону». Новый алгоритм работы светофоров заметят только очень внимательные, большинство водителей просто почувствует, что стало комфортнее. Пешеходам тоже станет удобнее, отметил Антонович, для них уменьшится время ожидания на светофоре.

По-новому будут работать также светофоры на пересечении Центрального проспекта с улицей Юности и Яблоневой аллеей, возле остановок «Магазин «Океан» и «1000 мелочей», на проспекте Генерала Алексеева, на пересечении Солнечной аллеи со Старокрюковским проездом, на перекрестке у корпусов 802, 803, 901 и 901, а также на Сосновой аллее.

При этом на дорожную обстановку больше жалуются жители «нового» города — в часы пик образуются пробки на улицах Новокрюковская, Каменка, Логвиненко и Панфиловском проспекте. В «новом» городе система адаптивного управления светофорами уже работает, напомнил Константин Антонович, а проблема не в светофорах, а в большом потоке транспорта из области.

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Обсуждение
Андрей Л*****
4 часа назад
Что? Снова?! Может не надо? Реально лучше стало у трех светофоров на кругу у старого моста, больше машин успевают три светофора проехать, а съезд с эстакады на Солнечную - это ад, зажигается зеленый для тех, кто едет с Панфиловского на Солнечную, для меня с эстакады зеленый под стрелку и из-под моста едут на зеленый под стрелку. Тех, кто на полный зеленый едет - я пропускаю без вариантов, те кто из-под моста едет я пропускаю потому как помеха справа, а сам стою, блин, только чуть подальше, чем в исходной точке, плюс гораздо чаще стал попадать на красный, если раньше встать на него было исключением, то сейчас исключение стало на него проехать. Далее, особенно по утрам, открывается зеленый для Солнечной на эстакаду, а она не едет, потому как на Гоголя и в Крюково потом накопился на разрыве, в итоге они проедут и только потом мы, а время-то светофора тикает. Вот нельзя что ли потоки грамотнее развести? Ну или вернуть как было.
vmp vmp
4 часа назад
Надо бы и в новом городе светофоры подстроить. Поменьше включать зеленого на въезд из Андреевки. Тогда и на перекрестке 15-16-18-20 свободнее станет.
Барри
4 часа назад
У меня только один вопрос. А кроме Антоновича в стране больше нет светофорных дел мастеров? Ни на что не намекаю, но вдруг какой-нибудь альтернативный Антонович предложил бы лучший план по настройке? А то мы, получается, заложники одного товарища, которому одному там виднее как надо, а остальные молча вкатаются. Монополизм до добра никогда не доводил.
Таранов Иван
4 часа назад
Надо бы и в новом городе светофоры подстроить. Поменьше включать зеленого на въезд из Андреевки. Тогда и на перекрестке 15-16-18-20 свободнее станет.
Между 15-м и 16-м не бывает Зеленого на въезд из Андреевки на панфиловский.
vmp vmp
4 часа назад
Между 15-м и 16-м не бывает Зеленого на въезд из Андреевки на панфиловский
Но там бывают пробки из приехавших из Андреевки, Голубого и проч. машин.
Max Petrov
1 час назад
альтернативный Антонович
Очевидно это уже совершенно другой Антонович - Ваши пожелания учтены - компания смарт-траффик заменена на спцдорпроект!!!)))
Ирина Горячева
36 минут назад
Вопрос режима работы светофоров можно решить за неделю.
Надо только что бы работники префектуры покатались по городу на обычных машинах (без мигалок,спецномеров, без перекрытия дорог для их проезда), а ещё лучше - на автобусах.
А потом устроить им пешую прогулку.
Рекомендую им, например, 23-й район. Перейти с остановки "Кутузовская слобода" в сторону Зеленограда на одноимённую остановку в сторону Москвы.
Там снесли разделительные газоны, а светофоры настроили так, что надо на 50-ти см стоять 180 сек, что бы продолжить переходить дорогу.
Более дурацкого светофора я у нас в городе не видела
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