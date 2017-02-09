Префектура решила улучшить дорожную ситуацию на площади возле станции Крюково со стороны «нового» города. Здесь собираются сделать две парковки и дополнительный светофор возле здания вокзала.
Привокзальную площадь реконструировали в 2013 году в рамках создания транспортно-пересадочного узла. Тогда автобусные остановки передвинули ближе к станции, добавили новую полосу движения для заезда автобусов, а саму площадь сделали пешеходной — парковок здесь нет. Машины ставят возле ТЦ «Зеленоградский» и «Арбатский».
Теперь на Привокзальной планируется сделать две парковки — на 57 и 13 мест, сообщили Zelenograd.ru в префектуре. Где конкретно, не уточняется. Также в рамках нового проекта запланирована реконструкция светофора на пересечении с Советской улицей и устройство ещё одного, ближе к станции. Переносить существующие пешеходные переходы и светофоры не планируется. Это предпроектные предложения, отметили в зеленоградской администрации, а сроки проектирования и самих работ сейчас не определены.
Если у вас есть предложения по изменению дорожного движения, устройству парковок или иным новшествам на Привокзальной площади — напишите об этом в комментариях.
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