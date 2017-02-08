Горку из ледяных глыб устроили перед самым Новым годом, напоминает газета управы, и многие приходили сюда с детьми покататься. У горки есть еще один «враг» — солнце и оттепель. 1 января она растаяла, а с похолоданием её восстановили. Впрочем, в ближайшую неделю температура будет ниже нуля.