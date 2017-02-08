На горке провалился ледяной блок из-за чьих-то вандальных действий, считают в районной управе. Сколько времени займет восстановление, неизвестно.
Фото: vesti-matushkino.ru
Горку из ледяных глыб устроили перед самым Новым годом, напоминает газета управы, и многие приходили сюда с детьми покататься. У горки есть еще один «враг» — солнце и оттепель. 1 января она растаяла, а с похолоданием её восстановили. Впрочем, в ближайшую неделю температура будет ниже нуля.
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А первый провал как раз и показал наглядно, что сделано было без головы, абы как...
А первый провал как раз и показал наглядно, что сделано было без головы, абы как...