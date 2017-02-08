4 комментария
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Ледяную горку на площади Юности закрыли на ремонт 08.02.2017 Вести Матушкино

На горке провалился ледяной блок из-за чьих-то вандальных действий, считают в районной управе. Сколько времени займет восстановление, неизвестно.

Фото: vesti-matushkino.ru

Горку из ледяных глыб устроили перед самым Новым годом, напоминает газета управы, и многие приходили сюда с детьми покататься. У горки есть еще один «враг» — солнце и оттепель. 1 января она растаяла, а с похолоданием её восстановили. Впрочем, в ближайшую неделю температура будет ниже нуля.

 Реклама
Бутик детской одежды LIONKIDS. Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
Курсы подготовки к школе «Хедвиг» приглашают детей 4-5 лет в группу «Совята» Объявления
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
Дачный дом 6х9 в 100 кв.м от «ДачаЗел» всего от 520 тысяч руб Объявления
Обсуждение
Олег Милов
Вчера, 12:33
Стыдно признаться, что коряво сделали изначально? Кому нужно её ломать, там дети постоянно катались. Запас прочности не был рассчитан на детей, вот и вся проблема. Позорище
А первый провал как раз и показал наглядно, что сделано было без головы, абы как...
Олег Милов
Вчера, 12:33
Стыдно признаться, что коряво сделали изначально? Кому нужно её ломать, там дети постоянно катались. Запас прочности не был рассчитан на детей, вот и вся проблема. Позорище
А первый провал как раз и показал наглядно, что сделано было без головы, абы как...
Барри
Вчера, 13:40
Трамп?
Бесаме Мучо
Вчера, 13:49
Кому нужно её ломать
Вы правда не знаете?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама