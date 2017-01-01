По мнению одного из читателей Zelenograd.ru, «вся конструкция висела в воздухе, и по уму лёд нужно было выкладывать на снег». Например, возле Чёрного озера поставили ледяную горку на деревянном каркасе — это, как считается, дешевле и безопаснее.

Впрочем, уже с 3 января на территории Москвы ожидается похолодание, а там, глядишь, и ледяную горку восстановят.