Новогодняя оттепель внесла свои коррективы в программу развлечений зеленоградцев. Ледяная горка на площади Юности не выдержала околонулевой температуры и… растаяла.
Горку, собранную из ледяных блоков, «запустили» в 11 часов 31 декабря. Презентацию аттракциона готовили несколько дней, и он честно «отработал» новогоднюю ночь. К слову, подсветка от горки была чуть ли не единственным источником света на площади Юности в это время.
…А утром 1 января, когда термометр за окном показывал два градуса тепла, зеленоградцы, решившие устроить семейные «покатушки», испытали горькое разочарование. Горку «украшали» внушительные проталины и запретительные ленты, натянутые между наспех установленными вокруг аттракциона балками.
По мнению одного из читателей Zelenograd.ru, «вся конструкция висела в воздухе, и по уму лёд нужно было выкладывать на снег». Например, возле Чёрного озера поставили ледяную горку на деревянном каркасе — это, как считается, дешевле и безопаснее.
Впрочем, уже с 3 января на территории Москвы ожидается похолодание, а там, глядишь, и ледяную горку восстановят.
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