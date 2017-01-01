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Ледяная горка на площади Юности растаяла 01.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Новогодняя оттепель внесла свои коррективы в программу развлечений зеленоградцев. Ледяная горка на площади Юности не выдержала околонулевой температуры и… растаяла.

Горку, собранную из ледяных блоков, «запустили» в 11 часов 31 декабря. Презентацию аттракциона готовили несколько дней, и он честно «отработал» новогоднюю ночь. К слову, подсветка от горки была чуть ли не единственным источником света на площади Юности в это время.

Александр Сайганов / Zelenograd.ru

…А утром 1 января, когда термометр за окном показывал два градуса тепла, зеленоградцы, решившие устроить семейные «покатушки», испытали горькое разочарование. Горку «украшали» внушительные проталины и запретительные ленты, натянутые между наспех установленными вокруг аттракциона балками.

Юлия Пасечник / Zelenograd.ru

По мнению одного из читателей Zelenograd.ru, «вся конструкция висела в воздухе, и по уму лёд нужно было выкладывать на снег». Например, возле Чёрного озера поставили ледяную горку на деревянном каркасе — это, как считается, дешевле и безопаснее.

Впрочем, уже с 3 января на территории Москвы ожидается похолодание, а там, глядишь, и ледяную горку восстановят.

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