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Как прошла новогодняя ночь на главных площадях Зеленограда. Фото 01.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Бой курантов город встретил дома. На площади Юности в 12 ночи там оказалось довольно малолюдно. У сцены возле ДК Новый год встречали несколько десятков человек, хотя развлекательная программа шла почти нон-стоп с 15:00 31 декабря до 2:00 1 января. Возле городского пруда в час ночи прогремел салют, который «съели» низкие облака и туман — одновременно его запустили еще на 28 московских площадках. Зато после этого, как по команде, горожане вышли отмечать праздник и запускать собственные фейерверки, и городские улицы заполнились людьми.

Какой была праздничная полночь и первые часы нового 2017 года на улицах Зеленограде, выясняли фотокорреспонденты Zelenograd.ru.

На площади Юности за 20 минут до Нового года горожан было немного, в отличие от прошлых подобных праздников
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Среди собравшихся было много выходцев из кавказских республик и ближнего зарубежья
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Студенты МИЭТа из Мьянмы пришли праздновать, но праздника вокруг особо нет
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
К полуночи концерт еще не начался — какая-то музыка доносилась только из ярмарочного домика
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Бой курантов встретили без особой помпы
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
В тени оказалась и ледяная горка. Подсветка от нее была единственным источником света
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Дети в восторге от праздничного оформления
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Под ёлкой станцевали стихийную «лезгинку». На это зрелище собрались посмотреть большинство людей на площади
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
По Центральному проспекту ходили автобусы и одинокие пешеходы — всего пять человек по пути от площади Юности до «Флейты»
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Центральная площадь в полпервого ночи была тоже крайне немноголюдной
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Горожане начали подтягиваться к часу ночи — тогда число зрителей у сцены примерно удвоилось
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Со всех сторон от площади можно было наблюдать множество фейерверков, но официальный высотный салют, начавшийся ровно в час ночи, оказался в густом тумане
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Из-за погоды вместо салюта получился просто туман, подсвечиваемый изнутри цветными вспышками
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Частные фейерверки со всех сторон выглядели гораздо лучше, поскольку взлетали ниже
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
При входе на Центральную площадь полиция отбирала спиртное, пиротехнику и другие запрещенные предметы, но бенгальские огни, видимо, под запрет не попали
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Чей-то неофициальный фейерверк начался практически сразу за официальным
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
После салюта к сцене потянулись колонны людей — горожане как будто ждали сигнала. За считанные минуты площадь стала наполняться
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru

Во втором часу ночи город ожил — на Центральном проспекте тротуары были заполнены толпами людей, как на 9 мая или День города. На площади Юности было не протолкнуться: горожане стояли внутри ограждения и снаружи. Внутри распивать спиртное было запрещено, поэтому зрители снаружи получали свои преимущества. Небо расцвечивали сполохи фейерверков, а толпы детей оккупировали все горки и веселились на полную катушку, несмотря на поздний час. Всюду взрослые и дети лепили снеговиков, и везде был праздник.

Официальный фейерверк на площадке возле Михайловских прудов не был высотным — и оказался гораздо более зрелищным. Он прогремел в два часа ночи
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
У сцены тоже собралось много народу — выступления там продолжались до трёх часов ночи
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

1 января праздник продолжится на Центральной площади с 15:00 до 21:00 — Полная программа праздника у ДК, представленная префектурой .

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Обсуждение
Олег Милов
Вчера, 23:55
Олег Милов
Вчера, 23:59
Вот точное замечание про контингент на площади Юности. Мы с детьми были там в 00:10 и через пять минут пришлось оттуда уйти. Все просто - ни одного славянского лица. В большинстве своём были азиаты. Все спокойно, но как-то не по себе. И да, горка там не работала уже, лёд проломился.
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