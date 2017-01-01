Бой курантов город встретил дома. На площади Юности в 12 ночи там оказалось довольно малолюдно. У сцены возле ДК Новый год встречали несколько десятков человек, хотя развлекательная программа шла почти нон-стоп с 15:00 31 декабря до 2:00 1 января. Возле городского пруда в час ночи прогремел салют, который «съели» низкие облака и туман — одновременно его запустили еще на 28 московских площадках. Зато после этого, как по команде, горожане вышли отмечать праздник и запускать собственные фейерверки, и городские улицы заполнились людьми.

Какой была праздничная полночь и первые часы нового 2017 года на улицах Зеленограде, выясняли фотокорреспонденты Zelenograd.ru.