Бой курантов город встретил дома. На площади Юности в 12 ночи там оказалось довольно малолюдно. У сцены возле ДК Новый год встречали несколько десятков человек, хотя развлекательная программа шла почти нон-стоп с 15:00 31 декабря до 2:00 1 января. Возле городского пруда в час ночи прогремел салют, который «съели» низкие облака и туман — одновременно его запустили еще на 28 московских площадках. Зато после этого, как по команде, горожане вышли отмечать праздник и запускать собственные фейерверки, и городские улицы заполнились людьми.
Какой была праздничная полночь и первые часы нового 2017 года на улицах Зеленограде, выясняли фотокорреспонденты Zelenograd.ru.
Во втором часу ночи город ожил — на Центральном проспекте тротуары были заполнены толпами людей, как на 9 мая или День города. На площади Юности было не протолкнуться: горожане стояли внутри ограждения и снаружи. Внутри распивать спиртное было запрещено, поэтому зрители снаружи получали свои преимущества. Небо расцвечивали сполохи фейерверков, а толпы детей оккупировали все горки и веселились на полную катушку, несмотря на поздний час. Всюду взрослые и дети лепили снеговиков, и везде был праздник.
1 января праздник продолжится на Центральной площади с 15:00 до 21:00 — Полная программа праздника у ДК, представленная префектурой .
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