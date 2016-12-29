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Как отметят Новый год на зеленоградских улицах 29.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Народные гуляния пройдут в новогоднюю ночь на площади Юности и Михайловских прудах в 15 микрорайоне. Возле ДК организуют развлекательную программу почти нон-стоп: с 15:00 31 декабря до 2:00 1 января. Ожидаются Ольга Кормухина и Дмитрий Харатьян.

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

В час ночи 1 января устроят фейерверк в парке Победы (ближе к спорткомплексу «Орбита»), в 1:30 на площади Юности, в 2:00 — на Михайловских прудах. Праздничные программы пройдут с 1:00 до 3:00. Кто будет выступать, неизвестно. Оба аукциона на проведение праздников на районных площадках выиграла ИП Валентина Галиева, бюджет каждого — по 500 тысяч рублей. В эту сумму входит собственно концерт, звуковая аппаратура, фейерверк с лазерным шоу.

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Уже днем 30 декабря на площадке возле Культурного центра «Зеленоград» начнут праздновать. С 15:00 до 21:00 — театр танца «Сапфир», творческая мастерская «Качели», детский спектакль «Цирк веселых, отважных зайцев», вокалисты Максим Лидов, Екатерина Бродская и Мари Карнэ, оркестр Дедов Морозов, группа «Колье». 31 декабря в 15:00 начнут с выступлений зеленоградских коллективов и исполнителей — «Дикое поле», «Старый патефон», «Милако», Заряна. В 19:30 выступит народный артист России, актер Дмитрий Харатьян, а в 23:30 обещают заслуженную артистку России, певицу Ольгу Кормухину. Концертный администратор певицы сказал Zelenograd.ru, что ему ничего неизвестно об этом концерте. Празднование продолжится до двух ночи. На большом экране будут транслировать новогоднее поздравление президента России. 1 января праздник продолжится с 15:00 до 21:00.

Полная программа праздника у ДК, представленная префектурой

31 декабря в 11.00 на Михайловских прудах состоится шествие Дедов Морозов — жители могут выбрать самого симпатичного.

Разные спортивные мероприятия на каникулы в Зеленограде - можно принять участие или поболеть за других

Что предлагают на новогодние каникулы в Москве (много всего)

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