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В новогоднюю ночь в парке Победы запустят высотный фейерверк 30.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Салют возле городского пруда прогремит в час ночи 1 января. На площади Юности в новогоднюю ночь будет традиционный фейерверк и концерт.

Обычно в парке Победы в Новый год городского салюта нет, но на этот раз будет. Высотный фейерверк запустят одновременно в 1:00 еще на 28 московских площадках. В новогоднюю полночь салют прогремит на Красной площади. На эти цели из городского бюджета выделили 9 миллионов рублей. Смайликов и бабочек, как на День города, не обещают, будут цветочные огненные узоры. Сколько по времени продлится фейерверк, точно неизвестно, но «не менее 3 минут 30 секунд», говорится в госзадании.

Окружное управление МЧС, в свою очередь, просит жителей запускать пиротехнику на шести специальных площадках, которые подготовят для этих целей. Они находятся в парке Победы со стороны предприятий Южной промзоны, у Черного и Школьного озер, возле корпуса 902, возле лодочной станции на пруду со стороны 4 микрорайона, в парке «Ровесник» в 5 микрорайоне. В «новом» городе таких площадок почему-то нет. Чаще всего люди получают травмы и ожоги из-за неправильного обращения с пиротехникой, напоминает МЧС. А дети чаще всего страдают от того, что кидают петарды друг в друга.

На площади Юности фейерверк продлится 10 минут. Точное время его запуска пока неизвестно, в прошлом году его устроили в 1:30. Будет и традиционный концерт, на его проведение и фейерверк зеленоградские власти потратят 500 тысяч рублей. На площади уже поставили новогоднюю ель, а в фонтане появились светящиеся шары. С 16 декабря на площади Юности откроется праздничная торговля с кулинарными мастер-классами для детей в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество«.

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Обсуждение
Барри
9 декабря
Ни выпить толком, ни салатов пожрать, ну что за свинство. Нельзя сдвинуть на два? Я б уже успел достичь вящей праздничной атмосферы.
Max Petrov
9 декабря
Барри начинай с 21,00 как все продвинутые алкаши!))) К часу небо в алмазах уже будет!)))
Барри
9 декабря
Да я-то, как все нормальные люди, начну ещё 30-го. Но это ж так, разминочное. Ну а там куранты, тосты, ура, счастья всем, вот же где смысл. И чё, и сразу бежать одеваться на салют этот, что ли? А подарочки распаковать, а голубой огонёк посмотреть?

И вся толпа там в ДК в час ночи такая будет - гастарбайтеры да одинокие маргиналы. Зачем это нужно? Для кого?
Math Math
9 декабря
Ну а что, маргиналы не люди? Им небось тож салюта хочется. Гастарбайтеров так вообще приучать надо к цивилизованным европейским развлечениям, так сказать, нести культуру отдыха уроженцам горных сёл и кишлаков. Царь наш Петр Лексеич с чего начал? Бороды побрил, елку нарядил и под ней наказал праздновать предаваясь пьянству и непотребствам.
Дмитрий n3ro
9 декабря
Новый город забыли. Мда. Хотя бы на озере в 15м можно было побабахать официально плюс салютная площадка там по идее должна работать!
Ирина Горячева
9 декабря
Новый город забыли.

Опять про нас забыли...
15, 16, да и в 20-ом есть площадка...
gazgolder gazgolderovich
26 декабря
а мы в этот Новый год будем в Сочи, решили поехать сюда http://im-hotel.ru и хорошенько так отметить. думаю, это будет более яркий Новый год, чем у нас в городе
Ляляка Московская
29 декабря
предаваясь пьянству
Вовсе наоборот :

Андрей Л*****
Вчера, 01:05
а мы в этот Новый год будем в Сочи, решили поехать сюда [дерьмо отель] и хорошенько так отметить. думаю, это будет более яркий Новый год, чем у нас в городе
смотрю совсем швах с бронированием гостиниц в Сочи, раз непосредственно накануне нового года туда народ зазывают. Скорейшего вам банкротства! Желаю, чтобы оно случилось в наступающем 2017 году!
Барри
Вчера, 23:20
Я вот свои обещания сдерживаю. Вухууу!
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