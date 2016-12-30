Обычно в парке Победы в Новый год городского салюта нет, но на этот раз будет. Высотный фейерверк запустят одновременно в 1:00 еще на 28 московских площадках. В новогоднюю полночь салют прогремит на Красной площади. На эти цели из городского бюджета выделили 9 миллионов рублей. Смайликов и бабочек, как на День города, не обещают, будут цветочные огненные узоры. Сколько по времени продлится фейерверк, точно неизвестно, но «не менее 3 минут 30 секунд», говорится в госзадании.



Окружное управление МЧС, в свою очередь, просит жителей запускать пиротехнику на шести специальных площадках, которые подготовят для этих целей. Они находятся в парке Победы со стороны предприятий Южной промзоны, у Черного и Школьного озер, возле корпуса 902, возле лодочной станции на пруду со стороны 4 микрорайона, в парке «Ровесник» в 5 микрорайоне. В «новом» городе таких площадок почему-то нет. Чаще всего люди получают травмы и ожоги из-за неправильного обращения с пиротехникой, напоминает МЧС. А дети чаще всего страдают от того, что кидают петарды друг в друга.



На площади Юности фейерверк продлится 10 минут. Точное время его запуска пока неизвестно, в прошлом году его устроили в 1:30. Будет и традиционный концерт, на его проведение и фейерверк зеленоградские власти потратят 500 тысяч рублей. На площади уже поставили новогоднюю ель, а в фонтане появились светящиеся шары. С 16 декабря на площади Юности откроется праздничная торговля с кулинарными мастер-классами для детей в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество«.