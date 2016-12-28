Движение транспорта перекроют на площади между префектурой и ДК с 20:00 29 декабря до 23:00 1 января — автовладельцев просят заранее убрать машины. В новогоднюю ночь ограничат въезд на улицу Злобина с Центрального проспекта.

Машины, припаркованные на Центральной площади, будут перемещены, предупреждает зеленоградская автоинспекция. О местонахождении увезенного авто можно будет узнать по телефонам: 8(499)733-03-44, 8(499)733-04-10. Движение перекрывают в связи с новогодними развлекательными мероприятиями на площадке у ДК (Культурного центра). Они пройдут с 15:00 31 декабря до 2:00 1 января, 30 декабря и 1 января с 15:00 до 21:00.

С 20:00 часов 31 декабря до 5:00 часов 1 января ограничат въезд на улицу Злобина с Центрального проспекта. На площади Юности в это время будут народные гулянья и фейерверк.