Автомобили, выезжающие из местного проезда в 3 микрорайоне, мешают и пешеходам, и основному потоку транспорта, решили в префектуре. До 1 октября здесь обещают поменять разметку и поставить дорожный знак «Движение направо».
Запретить левый поворот решила зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения. Местный проезд в 3 микрорайоне проходит от Центрального проспекта вдоль «Флейты», мимо бывшей школы №845 и детского сада, спортивной школы и детской поликлиники. В 2013 году проезд здесь пытались перекрыть и даже ставили бетонные блоки, но автомобилисты выбросили и блоки, и полусферы. Запрещающий сквозной проезд знак установлен напротив спортшколы, но на него никто не обращает внимания, а автоинспекция не контролирует дорожное движение в этом месте.
В протоколе комиссии отмечается, что при выездах из местных проездов в 3 и 6 микрорайонах на Московский проспект возле остановки «Спортшкола» пересекаются пешеходные и транспортные потоки. Полностью исключить это пересечение можно только с помощью реконструкции светофора. Поскольку план по светофорам на 2017 год уже сформирован, префектура попросила «Центр организации дорожного движения» провести эти работы в следующем году.
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Никому этот поворот не мешает.