Ранее переименование одобрила московская комиссия по наименованию городских объектов. О планах присвоить всем московским больницам имена «каких-нибудь выдающихся отечественных медиков» говорили столичные чиновники. Прямой связи между деятельностью известного российского и советского врача Максима Петровича Кончаловского и зеленоградской больницей нет. 31 января его имя присвоено больнице приказом руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.