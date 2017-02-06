8 комментариев
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Зеленоградская больница поменяла название и потеряла номер 06.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Теперь она не ГКБ №3, а ГКБ имени М. П. Кончаловского. Имя выдающегося терапевта присвоено больнице для увековечивания его памяти.

Ранее переименование одобрила московская комиссия по наименованию городских объектов. О планах присвоить всем московским больницам имена «каких-нибудь выдающихся отечественных медиков» говорили столичные чиновники. Прямой связи между деятельностью известного российского и советского врача Максима Петровича Кончаловского и зеленоградской больницей нет. 31 января его имя присвоено больнице приказом руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

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Обсуждение
Ирина Цветкова
6 февраля
Шило на мыло, только деньги тратить...
Бесаме Мучо
6 февраля
Как с поликлиниками: всё равно все пользуются старыми привычными номерами.
Елена Буханик
6 февраля
Так же, как и со школами.Один номер,а школ в холдинге 11. Приходиться ещё и адрес писать и говорить.
Сергей Пшеничников
7 февраля
-"Матрёна, ты куда?"
-"Да в кончаловскую, пора уже мне, три врача и заведующая послали."
-"Эхма. Хорошая ты была соседка, но раз надо - то езжай."
Max Petrov
7 февраля
Школы, сады, больницы, станции - все что угодно переименуем - лишь бы не работать! Школы - кто и зачем создал эти холдинги??? У каждой школы должен быть свой номер! Сады еще туда впихнули - хотели штат порезать - так сделали б одного директора над несколькими школами. Больница - она как ее не назови - в городе одна! Что там известным потомкам захотелось увековечить родственника? Так пусть оплачивают эту блажь из своего кармана. Задолбали имитировать деятельность - КПД - НОЛЬ!!! Одни расходы.
Вера Конуркина
7 февраля
Я не против. Но не сейчас. Это замена документов, штампов, бланков,печатей и т.д и т .п. , а это бюджетные деньги. Детям собираем на операции всем миром, а здесь деньги на ветер.
Юрий Евстифеев
7 февраля
Вера Конуркина - Вы правы переименование это путаница, распил, отмывка, но деньги не на ветер, а на карманные расходы.
DOOM DOOM
7 февраля
И что собственно от этого меняется???? Это как-то влияет на работу больницы???? Зачем весь этот цирк вообще нужен? Правильно люди выше написали, тупо распил бюджета. За такое сажать надо на пожизненно с конфискацией!!!
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