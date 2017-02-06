Теперь она не ГКБ №3, а ГКБ имени М. П. Кончаловского. Имя выдающегося терапевта присвоено больнице для увековечивания его памяти.
Ранее переименование одобрила московская комиссия по наименованию городских объектов. О планах присвоить всем московским больницам имена «каких-нибудь выдающихся отечественных медиков» говорили столичные чиновники. Прямой связи между деятельностью известного российского и советского врача Максима Петровича Кончаловского и зеленоградской больницей нет. 31 января его имя присвоено больнице приказом руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
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-"Да в кончаловскую, пора уже мне, три врача и заведующая послали."
-"Эхма. Хорошая ты была соседка, но раз надо - то езжай."