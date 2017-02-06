Законодательство РФ обязывает депутатов всех уровней проводить регулярные встречи с жителями, по форме такие встречи являются публичными мероприятиями, — пишет Белых в пояснительной записке к законопроекту. Порядок организации и проведения публичных мероприятий регулируется законом о собраниях, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Наиболее распространенная форма встреч депутатов с избирателями — собрание. Встречи «в иных формах» требуют дополнительного правового регулирования, в том числе, для соблюдения порядка и бесперебойного функционирования общественного транспорта, отмечает депутат. Если встреча депутата с жителями проходит в форме митинга надо уведомить исполнительную власть за 7 дней, предлагает Белых. Сейчас надо получать разрешение префектуры на митинг за 10 дней. Если это собрание или одиночный пикет — то разрешения префектуры на проведение такой формы общения депутата с избирателем не нужно. В чем принципиальная разница между собранием и митингом, не уточняется.



Законопроект позволит повысить уровень безопасности на этих мероприятиях, прокомментировал ТАСС инициативу Ирины Белых первый замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник. «Приходит (на эти встречи) от 20 до 500 человек, и в этой ситуации необходимо для правоохранительных органов заранее подобрать место для надлежащего проведения мероприятия и обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе и принятие мер антитеррористической защищенности».

«А я не понимаю, — цитирует „Парламентская газета“ депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева. — Депутат — субъект законодательной инициативы. Почему он должен спрашивать разрешения у муниципального чиновника на встречу с избирателями?» Зампред фракции ЛДПР в Ярослав Нилов уверен, что проект закона появился для того, чтобы разбить протестное движение и не давать людям собираться. «А теперь давайте представим, что закон уже принят, — говорит Нилов. — Идёт депутат по улице, тут его узнают, подходят несколько человек и начинают задавать вопросы. Он отвечает. В этот момент возникает полицейский и спрашивает: что за несанкционированный митинг? Депутат отвечает: я депутат, говорю с народом. Народ отвечает: мы — избиратели, общаемся с депутатом. В итоге всех задерживают, а если депутат попался второй раз в подобной ситуации, то он вообще получает наказание по Уголовному кодексу и лишается мандата».

Ирина Белых стала депутатом Госдумы от Зеленограда в 2016 году.