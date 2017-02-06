Десять дней девушку искали более 700 человек, в том числе из Зеленограда, но нашли уже мертвой. В предсмертной записке она написала, что родители испортили ей жизнь.



23-летняя Наталья Меламед ушла из дома в Митино 24 января. Родители обратились с заявлением о пропаже дочери в полицию. За помощь в поисках родственники Натальи обещали 1 миллион рублей. 26-го к поискам подключился общественный поисковый отряд «Лиза Алерт». Искали и в Зеленограде — появилась информация, что девушку видели в «новом» городе.

В процессе розыска выяснилось, что накануне вечером девушка поссорилась со своими родителями и возлюбленным, после чего отключила телефон. В 3:35 24 января камеры видеонаблюдения засняли Наталью — она шла по тропинке в лес и обратно по ней уже не вернулась, сообщил телеканал «Москва 24». Между тем, родственники Натальи надеялись, что она просто уехала. Её начали искать в Туле. Лишь 3 февраля Следственный комитет официально объявил о возбуждении уголовного дела по признакам убийства и масштабных поисках пропавшей в Красногорском лесу с участием более 700 человек. В поисках были задействованы 250 бойцов Росгвардии.

«Трудный поиск, тяжелый…» — пишет координатор отряда «Лиза Алерт». Она отмечает, что в поисках участвовало больше 200 человек полицейских. Они и нашли тело Натальи в два часа дня 3 февраля. Девушка лежала в позе эмбриона. Признаков насильственной смерти не обнаружено, но окончательный вывод о причине смерти сделает следственная экспертиза. По предварительным данным, девушка замерзла в лесу.



Наталья окончила факультет психологии МГУ. По информации «Лайф», девушка оставила предсмертную записку, в которой обвиняла родителей в том, что они испортили ей жизнь. Впоследствии издание удалило эту информацию, но её успели перепечатать множество СМИ. По данным Рен-ТВ, в этой записке Наталья обвинила в своей смерти возлюбленного.