24 января в Митино ушла из дома и пропала 23-летняя Наталья Меламед. Поиски ведут полиция и волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По последней информации девушка могла побывать в Зеленограде на территории «нового города» — сейчас волонтёры распространяют ориентировки о ней на улицах и в различных учреждениях города.

Родственники пропавшей обещают 1 миллион рублей за информацию о её местонахождении, как сообщают СМИ.