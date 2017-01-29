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24 января пропала Наталья Меламед — девушку ищут в Зеленограде 29.01.2017 ZELENOGRAD.RU

24 января в Митино ушла из дома и пропала 23-летняя Наталья Меламед. Поиски ведут полиция и волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По последней информации девушка могла побывать в Зеленограде на территории «нового города» — сейчас волонтёры распространяют ориентировки о ней на улицах и в различных учреждениях города.

Родственники пропавшей обещают 1 миллион рублей за информацию о её местонахождении, как сообщают СМИ.

lizaalert.org
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