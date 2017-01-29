С утра в понедельник, 30 января, на реконструкцию закрывается старый вестибюль станции «Петровско-Разумовская» серой и салатовой веток метро. Там начнутся строительно-монтажные работы: полностью обновят напольное и настенное покрытие, установят современные турникеты и благоустроят кассовую зону, обновят кровлю на здании вестибюля. О сроках окончания работ не сообщается.
Пресс-служба метрополитена сообщает, что на время реконструкции пассажиры смогут воспользоваться новыми вестибюлями станции, открытыми в 2016 году. «Вход в метро и выход пассажиров в город будет организован через новый зал „Петровско-Разумовской“, который соединён со старым через переход в центре платформы».
Не вполне понятно, что это означает для пассажиров, пересаживающихся на метро с электрички: имеется ли в виду только новый южный вестибюль с выходом на Дмитровское шоссе, или также и новая часть северного вестибюля, пристроенная к старой на Локомотивном проезде. На момент публикации пресс-служба метрополитена была недоступна для комментариев. На «горячей линии» метрополитена не знают об этих изменениях. В общем, будьте внимательны. Новость будет дополняться.
Администрация метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учётом изменений в режиме работы станции «Петровско-Разумовская».
Возле старого северного вестибюля метро «Петровско-Разумовская», на месте рынка планировали построить транспортно-пересадочный узел, в котором пересекутся два радиальных пригородных направления железной дороги, МЦК (станция «Окружная») и две линий метро. Для удобной пересадки на пригородную станцию Петровско-Разумовское Ленинградского направления рассматривался вариант передвинуть платформу ближе к метро. После чего здесь собираются сделать остановку для скоростных поездов «Сапсан».
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