С утра в понедельник, 30 января, на реконструкцию закрывается старый вестибюль станции «Петровско-Разумовская» серой и салатовой веток метро. Там начнутся строительно-монтажные работы: полностью обновят напольное и настенное покрытие, установят современные турникеты и благоустроят кассовую зону, обновят кровлю на здании вестибюля. О сроках окончания работ не сообщается.

Пресс-служба метрополитена сообщает, что на время реконструкции пассажиры смогут воспользоваться новыми вестибюлями станции, открытыми в 2016 году. «Вход в метро и выход пассажиров в город будет организован через новый зал „Петровско-Разумовской“, который соединён со старым через переход в центре платформы».

Не вполне понятно, что это означает для пассажиров, пересаживающихся на метро с электрички: имеется ли в виду только новый южный вестибюль с выходом на Дмитровское шоссе, или также и новая часть северного вестибюля, пристроенная к старой на Локомотивном проезде. На момент публикации пресс-служба метрополитена была недоступна для комментариев. На «горячей линии» метрополитена не знают об этих изменениях. В общем, будьте внимательны. Новость будет дополняться.