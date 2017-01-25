Женщина получила тяжёлые травмы головы после наезда автомобиля. Инцидент произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе около 18:30 во вторник, 24 января.

Неустановленный автомобиль (предположительно такси) ехал по улице Юности в сторону Московского проспекта, когда 47-летняя зеленоградка по «зебре» переходила дорогу напротив корпуса 503. Сбив пешехода, водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в горбольницу Зеленограда.

Полиция просит откликнуться очевидцев происшествия и всех, кому что-либо о нём известно, по телефонам: 8-499-733-17-10, 8-499-733-04-10, 8-499-733-03-44, 8-926-561-08-91.

Неделей раньше, в ночь с 18 на 19 января, двух пешеходов сбили на регулируемом переходе на против корпуса 407 у магазина «Океан». На записи с камеры видеонаблюдения видно, как машина, не сбавляя скорости, перестраивается из среднего ряда в правый при красном сигнале светофора, вылетает на «зебру» и раскидывает людей.