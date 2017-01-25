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Автомобиль сбил женщину на переходе на улице Юности и скрылся 25.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Женщина получила тяжёлые травмы головы после наезда автомобиля. Инцидент произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе около 18:30 во вторник, 24 января.

Неустановленный автомобиль (предположительно такси) ехал по улице Юности в сторону Московского проспекта, когда 47-летняя зеленоградка по «зебре» переходила дорогу напротив корпуса 503. Сбив пешехода, водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в горбольницу Зеленограда.

Полиция просит откликнуться очевидцев происшествия и всех, кому что-либо о нём известно, по телефонам: 8-499-733-17-10, 8-499-733-04-10, 8-499-733-03-44, 8-926-561-08-91.

Неделей раньше, в ночь с 18 на 19 января, двух пешеходов сбили на регулируемом переходе на против корпуса 407 у магазина «Океан». На записи с камеры видеонаблюдения видно, как машина, не сбавляя скорости, перестраивается из среднего ряда в правый при красном сигнале светофора, вылетает на «зебру» и раскидывает людей.

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Обсуждение
Rescuer Kozlov
Вчера, 22:10
Интересно, сколько еще нужно народу сбить на Юности, пока там светофоры поставят, или переход выкопают?
Андрей Л*****
Вчера, 23:32
Интересно, сколько еще нужно народу сбить на Юности, пока там светофоры поставят, или переход выкопают?
Издеваетесь? Там и так все стоит, еще и светофоры, ради одного пешехода в час. Кстати, рядом с 503 есть светофор с пешеходной фазой. Предлагаю закрыть нерегулируемый у 503 и пусть к светофору чешут. Движение - это жизнь.
Rescuer Kozlov
24 минуты назад
Издеваетесь?
Андрей, нет не издеваюсь. Мне самому доводилось там неоднократно резко оттормаживаться из-за неадекватных пешеходов, упершихся взглядом в телефон, а не на дорогу. Там же общага эта долбаная, и 5-й микрорайон, типа илита.

ЗЫ А у меня машина - под две тонны, не чета Вашей помойке.
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