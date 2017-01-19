Женщину 60 лет и 51-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в ночь с 18 на 19 января около 01:30. Зеленоградцы переходили дорогу напротив корпуса 407 у магазина «Океан» на разрешающий сигнал светофора.
В этот момент по Центральному проспекту в сторону улицы Юности направлялся автомобиль «Шевроле Ланос» с 23-летним жителем столицы за рулём. Водитель игнорировал сигналы светофора и совершил наезд на пешеходов, которые в результате получили различные травмы и госпитализированы в городскую больницу Зеленограда, сообщает полиция.
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