В этот момент по Центральному проспекту в сторону улицы Юности направлялся автомобиль «Шевроле Ланос» с 23-летним жителем столицы за рулём. Водитель игнорировал сигналы светофора и совершил наезд на пешеходов, которые в результате получили различные травмы и госпитализированы в городскую больницу Зеленограда, сообщает полиция.