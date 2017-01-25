На десятки обращений от замерзавших во время тридцатиградусных морозов в своих квартирах зеленоградцев префектура ответила почти одинаковыми ответами, суть которых — после морозов в ваших домах были замеры и оказалось, что все нормально.

Жители стали жаловаться в префектуру на остывающие батареи 7 января, после резкого похолодания до минус 25-30 градусов. 10 января, когда холода прошли, ответственные лица вышли на работу после новогодних праздников и стали разбираться с обращениями. В результате появились стандартные ответы — «такого-то числа комиссия замерила температуру воздуха в помещениях вашей квартиры и она соответствовала нормативам». То есть, замеры проводились, когда морозов уже не было, а батареи вновь нагрелись.

Другие ответы дополняются отчетом о проделанной работе, например: «Проведена ревизия и наладка инженерного оборудования системы центрального отопления», «проводились мероприятия по регулировке системы центрального отопления (наладке индивидуального теплового пункта)». Почему эти замеры не делались в дни морозов, а после праздников и потепления, остается за кадром. Как и вопрос, почему вообще батареи остыли.