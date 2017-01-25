2 комментария
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На жалобы замерзших зеленоградцев префектура ответила десятками отписок 25.01.2017 ZELENOGRAD.RU

На десятки обращений от замерзавших во время тридцатиградусных морозов в своих квартирах зеленоградцев префектура ответила почти одинаковыми ответами, суть которых — после морозов в ваших домах были замеры и оказалось, что все нормально.

Жители стали жаловаться в префектуру на остывающие батареи 7 января, после резкого похолодания до минус 25-30 градусов. 10 января, когда холода прошли, ответственные лица вышли на работу после новогодних праздников и стали разбираться с обращениями. В результате появились стандартные ответы — «такого-то числа комиссия замерила температуру воздуха в помещениях вашей квартиры и она соответствовала нормативам». То есть, замеры проводились, когда морозов уже не было, а батареи вновь нагрелись.

Другие ответы дополняются отчетом о проделанной работе, например: «Проведена ревизия и наладка инженерного оборудования системы центрального отопления», «проводились мероприятия по регулировке системы центрального отопления (наладке индивидуального теплового пункта)». Почему эти замеры не делались в дни морозов, а после праздников и потепления, остается за кадром. Как и вопрос, почему вообще батареи остыли.

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Батареи остыли в праздничные дни, и хотя аварийные бригады работают в любой день, а в управах и префектуре сидят дежурные, создалось ощущение, что все ответственные лица ушли в глубокие выходные. Хотя в распоряжении префекта № 623 указано: «В период с 30 декабря 2016 года по 9 января 2017 года организовать круглосуточные дежурства должностными и ответственными лицами из числа руководящего состава предприятий, организаций и учреждений». Обязанность контролировать работу аварийно-диспетчерских служб и в целом ЖКХ округа возложена на заместителя префекта Олега Панина. Раз оперативной реакции не было, значит аномально низкая температура в квартирах - это не авария, а плановое состояние системы.

Как пожаловаться, чтобы не получить отписку

Похоже, что руководство предупредило диспетчеров ОДС, тянуть время и не регистрировать заявки. Об этом говорят ответы: «Потерпите» и «Ждите понедельника». Хотя диспетчер обязан зафиксировать заявку и назвать обратившемуся её номер. Судя по всему, разговоры диспетчеров записываются и можно доказать факт обращения.

Когда жалоба в управляющую компанию и в префектуру (учредитель «Жилищников») неэффективна, нужно обращаться в Мосжилинспекцию. Позвоните в диспетчерскую, сообщите о проблеме, указав и температуру, которую показывает комнатный термометр, попросите номер заявки. Таким образом вы зафиксируете проблему. Затем напишите о проблеме на сайт Жилищной инспекции — это организация контролирует работу управляющих компаний. Укажите там номер заявки или хотя бы время звонка в диспетчерскую, если там отказались заявку принять. В праздничные дни быстрой реакции, возможно, и не будет, зато потом хотя бы можно получить перерасчет. Полезным будет и круглосуточный телефон МОЭК по вопросам горячей воды и отопления: 8(495)539-59-59, (499)735-35-68.

Согласны ли вы с тем, что жаловаться на сайт префектуры в целом неэффективно?
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Обсуждение
Олег Милов
Вчера, 17:34
В ближайшее время есть шанс сделать реальные замеры
Igor K____
Вчера, 20:36
Может пришло время, написать петицию с подписями всего города в мэрию,о снятии префекта и замены всего руководства префектуры?Они ничего не делают абсолютно,кроме отписок,тупых обещаний и липовых отчетов перед населением
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