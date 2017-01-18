2 комментария
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Городские власти отменили встречу с зеленоградцами по вопросам социальной защиты 18.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Вместо вопросов социальной защиты 25 января в 19:00 в префектуре обсудят перспективы культурной жизни округа. Анонс встречи 25 января по вопросам соцзащиты в Зеленограде появился на сайте департамента территориальных органов исполнительной власти на прошлой неделе, файл с расписанием был составлен в конце декабря. Информацию в файле подправили во втоник утром — исчезла соцзащита, появилась культура. Прежный файл до сих пор доступен на портале мэрии.

Смена темы не связана с ситуацией вокруг изъятия десяти приемных детей из зеленоградской семьи, потому что префектура не имеет к ней отношения, прокомментировали Zelenograd.ru в окружной администрации.

Формально префектура как учреждение не имеет отношения и к культуре — этой сферой занимается департамент культуры, так же, как социальной защитой — департамент соцзащиты. Но на любых встречах с жителями присутствуют представители профильных ведомств и организаций. Если бы оставили обсуждение соцзащиты, вопросы об изъятии десяти детей из многодетной семьи, которых больше недели не возвращают домой, были бы неизбежны.

Верите ли вы, что смена темы встречи в префектуре не связана с ЧП в зеленоградской семье?
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Обсуждение
ирина иринова
Вчера, 20:43
До сих пор не договорились об официальной версии?
Gracheva Ekaterina
1 час назад
Зеленоградцы, мы можем собрать митинг в поддержку семьи Дель?
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