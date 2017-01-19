Zelenograd.ru продолжает цикл бесед с врачами ветеринарного центра «Раденис». Сегодня мы говорим с врачом-дерматологом Мариной Владимировной Колочко о самых частых, но недооцениваемых владельцами животных проблемах.
— С какими дерматологическими проблемами у животных к вам чаще всего обращаются?
— Дерматология занимает примерно 60% от всех заболеваний животных. Чаще всего приходят с аллергиями и паразитарными заболеваниями. И, конечно, с лишаем.
— На что бывает аллергия у животных?
— У кошек, например, самая частая аллергия — на блох. Бывает аллергия на еду, но достаточно редко, и на воздушные аллергены. У собак на первом месте атопический дерматит( воздушные аллергены), пищевые аллергии и реакции на блох. Паразитарные дерматозы чаще всего возникают из-за клещей, живущих на коже животного. Например, это такие заразные заболевания как хейлетиеллез, нотоэдроз у кошек, саркаптоз у собак.
Аллергия на укусы блох — это, по сути, чувствительность к слюне насекомых, с которой животное рождается. Но одновременно это и паразитарное заболевание.
— Какие болезни могут передаваться от животного к человеку?
— Прежде всего, лишай. Важно знать, что споры могут присутствовать в доме восемь месяцев, просто в окружающей среде. И лишай не всегда выглядит таким, какими мы его привыкли видеть — красный, шелушащийся. Многие знают о лампе Вуда, с помощью которой можно диагностировать лишай, но — не всякий лишай светится. У кошек он может вообще никак внешне не проявляться, но они могут быть носителями заболевания. Это 30% кошек, в том числе домашних.
Клещевые паразиты на животном, хейлетиеллез, может вызвать псевдочесотку у человека — она продолжится часов 12. Это описано в медицинской литературе, но в моей практике пока никто не жаловался.
—Домашняя кошка может заразиться каким-то дерматологическим заболеванием, если не выходит на улицу?
— Да. Достаточно того, что ее хозяин выходит на улицу и может принести что угодно на обуви.
— Как обнаружить, не пропустить дерматологическое заболевание у собаки или кошки?
— Многие проблемы разглядеть несложно, потому что при аллергиях или паразитах возникает зуд, и животное сильно чешется, кошки часто вылизываются. Плюс, покраснение на животе, ушах, в паху, на безволосых участках тела. Корочки, чешуйки. Аллергии также проявляются отитами, часто возникает зуд в заднем проходе.
И конечно же, очаговые высыпания, сопровождающиеся выпадением шерсти — мы видим, что животное «полысело» пятнами.
Многие владельцы обращаются с жалобой на усиленную линьку животного. Если при этом нет зуда или поражений на коже, скорее всего, это не дерматологическое заболевание, а какое-то другое. Или животное испытывает стресс, или просто в доме жарко.
— Вы говорите, что первый признак — животное сильно чешется. А бывают коты, которые, как кажется, чешутся и вылизываются все время, пока не спят…
— Есть простой тест. У котов шершавый язык, и когда они усиленно лижутся, сильно травмируют шерсть — и потом выглядят, как постриженные. Чаще всего это проявляется на бедрах, пояснице и животе. «Доктор, у нас вроде бы кот не чешется, но у него голый живот. Мы его не стригли, а такое впечатление, будто побрили». Обычно же после вылизывания и вычесывания шерсть выглядит опрятно.
— Каковы методы лечения в современной дерматологии?
— В первую очередь, как и при любом заболевании, мы ищем причину. Надо знать, что лечить, чтобы в дальнейшем это не повторялось. Выяснить, на что конкретно у животного аллергия, не так просто. Прежде всего надо устранить симптомы. Выражение «чешется — это хуже, чем болит» многие люди испытали на себе, это очень неприятно, мягко говоря. А животное и сказать ничего не может. Пока мы будем искать причину, надо сделать так, чтобы ему было хорошо, чтобы прекратился дискомфорт. Применяем противозудневые лекарства. Если из-за воспаления размножились бактерии на коже, надо их убирать — назначаются лечебные шампуни или антибиотики. Это по результатам анализов — берем мазок и смотрим под микроскопом, есть ли те или иные бактерии, решаем, как на них лучше повлиять.
Если речь идет о паразитах, то, конечно, проводим обработку, только так мы можем исключить заболевание.
— Как ищут причину аллергии у животного?
— Если мы подозреваем пищевую аллергию, то она связана, в первую очередь, с аллергией на белок. Кстати, многие думают, что аллергия бывает только на курицу, а на самом деле чаще всего на говядину, которую владельцы почему-то считают диетической.
Мы назначаем животному диету. Диета — это не просто смена корма. Надо сменить источник белка, дать другое мясо, которое животное никогда не ело раньше. Покормить так два-три месяца, а потом сделать провокацию, то есть вернуть старый рацион. Если животное зачешется, значит, это пищевая аллергия. Все другие методы, в том числе лабораторные, недостоверны; других точных способов, чем менять по такой схеме еду, нет.
— Бывает ли аллергия на конкретный корм?
— Аллергии бывают, повторюсь, на белок. Может быть аллергия, допустим, на корм «ProPlan» с курицей, но её нет на «ProPlan» с рыбой. Есть гипоаллергенный корм, он гидролизированный корм, то есть молекула белка настолько расщеплена, раздроблена, что иммунитет ее как бы не видит как одно целое и не реагирует на нее. Есть корма с соей. Можно в качестве диеты кормить ими, главное, не забыть через два месяца вернуть старый рацион и посмотреть на реакцию.
— Как часто надо обрабатывать животное от клещей?
— Кожные паразитозы вызывают зудневые клещи — они маленькие, микроскопические. На улице к животным присасываются большие клещи, иксодовые, мы их видим. От тех и других надо обязательно обрабатывать животное, есть много комплексных препаратов. Какие-то действуют лучше, какие-то хуже, но надо обязательно читать инструкцию — как правильно проводить обработку. Люди забывают, что нельзя купать после обработки, забывают, что капли на холку действуют только через четыре дня. Пока капли распределяться, пока препарат выйдет через сальные железы на поверхность каждого волоса, пройдет четыре дня. Поэтому надо обрабатывать каплями животных раз в 25 дней. Почему-то многие думают, что можно «покапать только» весной и летом, но обрабатывать нужно круглый год! А в месяцы наибольшей активности (май, август, сентябрь) лучше подстраховываться сразу двумя препаратами разного действия — например, специальным ошейником и каплями.
— Откуда берутся мелкие клещи, которые мы не можем увидеть без микроскопа?
— Они живут на животных и в их подстилках. В окружающей среде они живут недолго, чаще всего ими можно заразиться при контакте с уличным животным. Люди могут принести их в дом на обуви.
— А блох на животном всегда видно?
— Нет. Владельцы иногда даже обижаются на одно предположение о блохах: «У нас нет блох, что вы о нас такое думаете!» Блохи не живут на животном, они живут в окружающей среде и откладывают каждые три дня по 15 яиц. Они прячутся, они мелкие, а на животном они только питаются. Кошки очень ловко ловят и едят блох. Делали такой эксперимент: посадили кошку под колпак и посадили на неё сто блох. Через час осталось только три блохи. Когда посадили под колпак двух кошек, по сто блох на каждую, через два часа они уничтожили всех.
Поэтому искать блох бесполезно. Зато видны проявления — чаще всего на пояснице и бедрах, — это маленькие язвочки, называются «милиарный дерматит». При подозрении на блошиную инвазию, кроме обработки от блох всех животных в доме обязательно надо обрабатывать от блох и все помещение.
— Сложно ли вылечить лишай?
— При поражении споры размножаются, как семена в почве, проникают глубоко в волосяной фолликул. Вот почему местной обработки недостаточно и надо пить препараты — чтобы «убить» все очаги. Вакцины от лишая совершенно неэффективны.
Заразиться от кошки лишаем просто — достаточно посидеть, полежать там, где лежало животное. Кошки на шерсти приносят много спор, эта шерстинка может попасть куда угодно. Но все зависит от иммунного статуса, заражения может и не быть.
— Есть ли специфическая профилактика дерматологических заболеваний животных?
— Нет, кроме ежемесячной обработки от паразитов .
— В предрасположенности к дерматологическим болезням играет роль порода собак или кошек?
— Породные заболевания есть, но встречаются редко. Аллергики чаще всего лабрадоры, вест-хайленд-терьеры, но этих пород сейчас много в принципе. Блохи же кусают всех одинаково, но реакция на слюну блох индивидуальна и может возникнуть у любого.
— Можно ли совсем избавиться от дерматологического заболевания?
— От дерматологических заболеваний никто не умирает, слава богу, но от них и редко выздоравливают, если это аллергия или аутоиммунные проблемы. Если это невозможно вылечить, надо добиться, чтобы животное чувствовало себя более-менее комфортно. Но надо понимать, что на коже могут проявиться другие внутренние болезни. Например, онкологические, гормональные, это могут быть проблемы с надпочечниками, щитовидной железой. Кожа — это может быть верхушка айсберга, а болезни намного серьезнее.
Но есть и мифы в этой области. Например, владельцы часто мне говорят: «Это у него что-то с печенью, давайте возьмем кровь». Кровь редко когда показывает дерматологические болезни, это должны быть специальные исследования, соскобы, трихограмма, цитология, гистология.
— Что имеется в виду под воздушными аллергенами?
— Это клещи домашней пыли, плесень, пыльца — все, что содержится в воздухе. Если аллергия тяжелая, животное постоянно себя расчесывает (и)или появляются поражения, а может быть сезонная, например, на цветение каких- либо растений, тогда признаки проявляются в определенные месяцы. Обязательно нужно применять противовоспалительные средства, а также шампуни, жирные кислоты. Опять же, регулярная обработка от блох, также предлагается аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Суть ее заключается в том, чтобы приучить иммунитет к собственным аллергенам. На самом деле, эоа самое лучшее лечение атопии, которое имеет свои недостатки, поэтому дерматологи ее предлагают не в первую очередь.
— Как проходит прием у дерматолога? Надо ли как-то подготовить животное?
— Во-первых, не надо ничего мазать, чистить, не надо купать. Если вы уже обработали животное, надо об этом максимально подробно рассказать. Сначала я просто осматриваю животное: температура, пульс, дыхание, лимфоузлы, есть ли обезвоженность и так далее. Потом осматриваются сами поражения, обязательно смотрим уши, межпальцевое пространство. И в зависимости от поражений выбираем тот или иной анализ. На соскобах мы можем увидеть клещей, на трихограмме состояние волоса и паразитов, можем увидеть споры дерматофитов. Лишай проверяется тремя способами: лампа, трихограмма или посев. Посев — это когда мы счесываем волосы со всей кошки или собаки, сеем в баночку с питательной средой, наблюдаем за ней 10 дней. Если что-то вырастает, мы смотрим под микроскопом и говорим, какой это вид лишая.
Важный диагностический метод — цитология (от «цито» — клетка). Мы берем отпечаток поражения, чаще всего из-под корочки. В основном это какие-то кровоточащие участки, язвы или новообразования. Смотрим, есть ли бактерии, есть ли клетки воспаления, опухоли или аллергии. Это быстрый анализ, он делается в течение 10 минут, и он очень информативен.
— Вы часто сталкиваетесь с самолечением?
— Очень часто. Приходят, что называется, с готовыми диагнозами. Чаще всего это приносит вред, потому что раздраженную кожу мажут какими-то народными средствами вроде спирта в уши, зеленки, дегтя.
Большая ошибка — покупать без консультации с врачом препараты в ветеринарных магазинах. Есть суспензии «Стоп-Зуд» или «Экзекан», которые выглядят, как безобидные сахарные кубики или суспензия. На самом деле это серьезный гормональный препарат, от которого в 80% случаев станет легче, уберутся воспаления. Но, во-первых, картина заболевания очень «смажется», и если это какая-то аутоиммунная проблема, то анализ уже не возьмешь. И во-вторых, если эти кубики давать долго или в неадекватных дозировках, они вредят здоровью, могут вызвать сахарный диабет, болезнь надпочечников, навредить иммунной и гормональной системе.
Есть такое убеждение, что если один раз врач назначил и помогло, значит можно и дальше, не ходя к врачу, покупать эти препараты и давать их животному. И потом выясняется, что собака принимает серьезный гормональный препарат уже много лет, у нее необратимые нарушения гормональной системы. Симптомы снимаются хорошо, а заболевание не лечится.
В дерматологии как нигде, наверное, распространено самолечение — спросить у соседа, позвонить заводчику. Или вообще ничего не делать, потому что кто-то сказал: «Все белые собаки аллергики». Или: «Чешется задний проход, потому что железы воспалены».
Чтобы добиться улучшения, выздоровления или хотя бы поддержания качества жизни своего питомца, надо поддерживать связь с врачом, не бросать лечение, периодически присылать отчеты. Мы обязательно составляем диагностический план, пишу, что нужно сделать сейчас и что надо делать дома, когда приходить на повторный осмотр.
— В промежутке между осмотрами владелец может позвонить вам, что-то уточнить?
— Да, конечно, и даже обязательно. Можно позвонить, можно написать по электронной почте: Kolochkom@mail.ru.
Солнечногорск, микрорайон Рекинцо, стр. 32, территория ТЦ «ВВС»
Телефон: 8(495)542-60-11
Солнечногорский район, поселок Андреевка, рядом с домом 31б, здание ветеринарный центр «Раденис»
Телефон: 8(495)765-89-14
Как добраться на автомобиле: Выехать в поселок Андреевка на перекрестке около поста милиции в 15-ом районе. В Андреевке на Т-образном перекрестке повернуть налево и ехать прямо до корпуса 31Б. На крыльце клиники баннер Ветеринарный центр «Раденис».
Схема, для тех, кто добирается на общественном транспорте. Лучше всего идти от автобусной остановки «15-й микрорайон».
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