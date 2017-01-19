— С какими дерматологическими проблемами у животных к вам чаще всего обращаются?

— Дерматология занимает примерно 60% от всех заболеваний животных. Чаще всего приходят с аллергиями и паразитарными заболеваниями. И, конечно, с лишаем.

— На что бывает аллергия у животных?

— У кошек, например, самая частая аллергия — на блох. Бывает аллергия на еду, но достаточно редко, и на воздушные аллергены. У собак на первом месте атопический дерматит( воздушные аллергены), пищевые аллергии и реакции на блох. Паразитарные дерматозы чаще всего возникают из-за клещей, живущих на коже животного. Например, это такие заразные заболевания как хейлетиеллез, нотоэдроз у кошек, саркаптоз у собак.

Аллергия на укусы блох — это, по сути, чувствительность к слюне насекомых, с которой животное рождается. Но одновременно это и паразитарное заболевание.

— Какие болезни могут передаваться от животного к человеку?

— Прежде всего, лишай. Важно знать, что споры могут присутствовать в доме восемь месяцев, просто в окружающей среде. И лишай не всегда выглядит таким, какими мы его привыкли видеть — красный, шелушащийся. Многие знают о лампе Вуда, с помощью которой можно диагностировать лишай, но — не всякий лишай светится. У кошек он может вообще никак внешне не проявляться, но они могут быть носителями заболевания. Это 30% кошек, в том числе домашних.

Клещевые паразиты на животном, хейлетиеллез, может вызвать псевдочесотку у человека — она продолжится часов 12. Это описано в медицинской литературе, но в моей практике пока никто не жаловался.

—Домашняя кошка может заразиться каким-то дерматологическим заболеванием, если не выходит на улицу?

— Да. Достаточно того, что ее хозяин выходит на улицу и может принести что угодно на обуви.



— Как обнаружить, не пропустить дерматологическое заболевание у собаки или кошки?

— Многие проблемы разглядеть несложно, потому что при аллергиях или паразитах возникает зуд, и животное сильно чешется, кошки часто вылизываются. Плюс, покраснение на животе, ушах, в паху, на безволосых участках тела. Корочки, чешуйки. Аллергии также проявляются отитами, часто возникает зуд в заднем проходе.

И конечно же, очаговые высыпания, сопровождающиеся выпадением шерсти — мы видим, что животное «полысело» пятнами.

Многие владельцы обращаются с жалобой на усиленную линьку животного. Если при этом нет зуда или поражений на коже, скорее всего, это не дерматологическое заболевание, а какое-то другое. Или животное испытывает стресс, или просто в доме жарко.

— Вы говорите, что первый признак — животное сильно чешется. А бывают коты, которые, как кажется, чешутся и вылизываются все время, пока не спят…

— Есть простой тест. У котов шершавый язык, и когда они усиленно лижутся, сильно травмируют шерсть — и потом выглядят, как постриженные. Чаще всего это проявляется на бедрах, пояснице и животе. «Доктор, у нас вроде бы кот не чешется, но у него голый живот. Мы его не стригли, а такое впечатление, будто побрили». Обычно же после вылизывания и вычесывания шерсть выглядит опрятно.

— Каковы методы лечения в современной дерматологии?

— В первую очередь, как и при любом заболевании, мы ищем причину. Надо знать, что лечить, чтобы в дальнейшем это не повторялось. Выяснить, на что конкретно у животного аллергия, не так просто. Прежде всего надо устранить симптомы. Выражение «чешется — это хуже, чем болит» многие люди испытали на себе, это очень неприятно, мягко говоря. А животное и сказать ничего не может. Пока мы будем искать причину, надо сделать так, чтобы ему было хорошо, чтобы прекратился дискомфорт. Применяем противозудневые лекарства. Если из-за воспаления размножились бактерии на коже, надо их убирать — назначаются лечебные шампуни или антибиотики. Это по результатам анализов — берем мазок и смотрим под микроскопом, есть ли те или иные бактерии, решаем, как на них лучше повлиять.