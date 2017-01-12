Коворкинг расположен в «Научном центре» и предлагает 200 кв.метров рабочего пространства в стиле современного лофта, а также переговорную комнату и два зала для мероприятий. Он предназначен для тех, кто не хочет ездить в Москву, работать дома или снимать собственный офис. Пока первый рабочий день в WorkBay — бесплатный. Пакеты услуг с арендой рабочего места на месяц стоят от 6 до 9 тысяч рублей.

WorkBay - наследник другого зеленоградского коворкинга, который назывался «Продуктив» и был запущен три года назад в технопарке «Элма». В 2016 году сменились и адрес, и команда.

«Первый коворкинг Зеленограда переезжает в огромное, просторное помещение! Собственный санузел, внутренний дворик, огромное панорамное окно и, главное, простор для продуктивной работы», — описывали коворкинг в сентябре, приступая к его организации, в старой группе Вконтакте.

«Теперь это большой современный лофт, мы сделали ремонт и провели ребрендинг, — рассказал Zelenograd.ru администратор WorkBay и „Продуктива“ Илья Сидоров. — На наш взгляд, коворкинги остаются перспективным полем деятельности. Зеленоград — город технологический, а новых условий для работы, например, фрилансеров здесь не было. Услуги „Продуктива“ были весьма востребованными. И мы намерены их развивать, как и особую атмоферу такого места, а также его коммьюнити».