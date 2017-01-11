Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
В разбившемся самолете Ту-154 погиб солист ансамбля имени Александрова, зеленоградец Сергей Денискин 11.01.2017 ZELENOGRAD.RU

46-летний зеленоградец Сергей Денискин был в числе 68 артистов и сотрудников Ансамбля песни и пляски имени Александрова, находившихся на борту самолета, вылетевшего 25 декабря в Сирию с гуманитарной миссией. Ту-154 упал в нескольких километрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта Сочи, погибли все пассажиры и члены экипажа — 92 человека.

Сергей родился в селе Новое Синдрово Краснослободского района Мордовии, после армии учился в Саранском музыкальном училище, затем приехал в Москву и окончил Государственный институт музыки имени Шнитке. Пел в прославленном хоре имени Пятницкого, затем в не менее известном ансамбле имени Александрова, получил звание заслуженного артиста Мордовии. В Зеленограде Сергей жил в корпусе 339Б.

Сергей Денискин
Фото: izvmor.ru

«Это был прекрасный человек, — рассказала с Zelenograd.ru его соседка, — добрый, общительный, внимательный, у нас были отношения, как у родных людей. Он часто спрашивал, надо ли нам что-то купить, надо ли отвезти в магазин, на рынок — Сергей не так давно купил машину. Часто уезжал на гастроли, всегда привозил сувениры. Хороший и очень добрый человек…» Уезжая, он пригласил соседей отпраздновать вместе Новый год. У Сергея много родственников, а в Зеленограде живут его тетя и одна из сестер.

В катастрофе также погиб 21-летний житель Андреевки, сотрудник телеканала «Звезда» Валерий Ржевский. В числе погибших гражданские военнослужащие, сотрудники телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Официальных заявлений о причинах катастрофы самолета Ту-154 в районе Сочи пока нет. Перед крушением был нештатная работа техники, сообщил первые выводы глава Минтранса РФ Максим Соколов.

 Реклама
Все школы Зеленограда закрыли до 30 декабря из-за эпидемии ОРВИ
С 1 января подорожает проезд на общественном транспорте. Новые тарифы
Новогодняя интерактивная ёлка в Happy Club
Новогодние предложения от партнеров Zelenograd.ru — для детей и взрослых
Впервые в Зеленограде детская одежда Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
Элитный четырехэтажный дом построят в 16 микрорайоне
Как перестать себя жалеть и начать жить Зеленоградка Мария Лифшиц о борьбе с неизлечимой болезнью
Серая шейка — 2. История спасения одной зеленоградской уточки
Новый год в научном стиле - новогоднее шоу или квест у вас дома или в школе
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
20 лет работы!
20 лет успешной работы !

Зимний уход за зубами.
Сейчас актуально.

 Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.

 Реклама
Скидки!

Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
20 лет работы!
20 лет успешной работы !

Зимний уход за зубами.
Сейчас актуально.
Реклама
Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама