46-летний зеленоградец Сергей Денискин был в числе 68 артистов и сотрудников Ансамбля песни и пляски имени Александрова, находившихся на борту самолета, вылетевшего 25 декабря в Сирию с гуманитарной миссией. Ту-154 упал в нескольких километрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта Сочи, погибли все пассажиры и члены экипажа — 92 человека.

Сергей родился в селе Новое Синдрово Краснослободского района Мордовии, после армии учился в Саранском музыкальном училище, затем приехал в Москву и окончил Государственный институт музыки имени Шнитке. Пел в прославленном хоре имени Пятницкого, затем в не менее известном ансамбле имени Александрова, получил звание заслуженного артиста Мордовии. В Зеленограде Сергей жил в корпусе 339Б.