46-летний зеленоградец Сергей Денискин был в числе 68 артистов и сотрудников Ансамбля песни и пляски имени Александрова, находившихся на борту самолета, вылетевшего 25 декабря в Сирию с гуманитарной миссией. Ту-154 упал в нескольких километрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта Сочи, погибли все пассажиры и члены экипажа — 92 человека.
Сергей родился в селе Новое Синдрово Краснослободского района Мордовии, после армии учился в Саранском музыкальном училище, затем приехал в Москву и окончил Государственный институт музыки имени Шнитке. Пел в прославленном хоре имени Пятницкого, затем в не менее известном ансамбле имени Александрова, получил звание заслуженного артиста Мордовии. В Зеленограде Сергей жил в корпусе 339Б.
«Это был прекрасный человек, — рассказала с Zelenograd.ru его соседка, — добрый, общительный, внимательный, у нас были отношения, как у родных людей. Он часто спрашивал, надо ли нам что-то купить, надо ли отвезти в магазин, на рынок — Сергей не так давно купил машину. Часто уезжал на гастроли, всегда привозил сувениры. Хороший и очень добрый человек…» Уезжая, он пригласил соседей отпраздновать вместе Новый год. У Сергея много родственников, а в Зеленограде живут его тетя и одна из сестер.
В катастрофе также погиб 21-летний житель Андреевки, сотрудник телеканала «Звезда» Валерий Ржевский. В числе погибших гражданские военнослужащие, сотрудники телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
Официальных заявлений о причинах катастрофы самолета Ту-154 в районе Сочи пока нет. Перед крушением был нештатная работа техники, сообщил первые выводы глава Минтранса РФ Максим Соколов.
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