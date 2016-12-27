Самолёт Ту-154, вылетевший из Сочи в Сирию с гуманитарной миссией, ранним утром 25 декабря упал в море в нескольких километрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта Сочи. На борту находилось 92 человека, включая 8 членов экипажа, 68 артистов и сотрудников ансамбля имени Александрова, гражданских военнослужащих, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, и 9 сотрудников телеканалов — Первого, НТВ и «Звезды».
21-летний Валерий Ржевский, житель Андреевки и в прошлом ученик зеленоградской школы 2045, несколько месяцев назад устроился на телеканал «Звезда» ассистентом оператора. Поездка в Сирию была его второй командировкой, первая завершилась всего за несколько дней до трагедии. «Буквально на этой неделе мы с Валерой ездили в командировку на два дня в Рязань, снимали там самолеты дальней авиации. […] Насколько я знаю, он пришел на „Звезду“, чтобы стать впоследствии оператором», — рассказал коллегам специальный корреспондент канала Анатолий Макаров.
Семья Ржевских переехала несколько лет назад в Андреевку из Солнечногорска. С 8-го по 10-й класс Валера учился в зеленоградской школе 2045 в 20 микрорайоне. Как рассказал Zelenograd.ru двоюродный брат Ростислав, Валерий жил с родителями, бабушкой и младшей сестрой, которой сейчас 9 лет. Отец, Владимир Ржевский, скоро должен приехать из Китая — он оператор бюро Первого канала в Пекине, куда несколько лет назад его отправили в долгосрочную командировку. Валерий ненадолго ездил к отцу в Китай.
«Валера был очень добрым и позитивным человеком, который всегда был готов помочь, все его любили. Все родственники в ужасе и шоке. До сих пор не могу поверить, что это произошло, — говорит Ростислав. — Мы с ним очень хорошо общались, помогали друг другу…»
«Мы вместе учились в школе 2045 с 8-го по 10-й класс, — поделился с Zelenograd.ru Антон Тетерин. — Помню его как ответственного человека, всегда мог поднять настроение, никогда не отказывался в помощи».
«Мы с мужем познакомились с Валерой через общих знакомых. С тех пор тесно общались, и он стал очень хорошим другом нашей семьи. Лучшим, я бы сказала, — вспоминает еще одна собеседница портала Анастасия. — Валера был светлым, добрым и потрясающим человеком. В любую минуту мог помочь, поддержать. От него я никогда не слышала плохого слова, он всегда заряжал своей энергией… Очень любил свою работу, добивался высот в ней. Накануне звонил и рассказывал, что улетает в Сирию… Мы до последнего верили, что он не попал на этот злополучный рейс…»
Коллеги отзываются о Валерии Ржевском как человеке, который хотел совершенствоваться, «всегда полностью отдавал себя работе, стремился приобрести больше опыта и так же, как и родители, связать свою жизнь с телевидением».
Как сообщили Zelenograd.ru в «Звезде» днём 26 декабря, в здании телеканала создали мемориал, куда можно прийти и почтить память ребят.
Самолет Ту-154 пропал с радаров через две минуты после вылета из Сочи, в 05:40 в воскресенье, 25 декабря. Валерий Ржевский, судя по временной отметке, заходил на свою страницу во «ВКонтакте» всего за 15 минут до катастрофы — в 5:25. Однако позже время изменилось — 26 декабря в 23:35.
Около восьми вечера 26 декабря «Интерфакс» сообщил, что со дна и поверхности Чёрного моря подняты останки порядка 80 человек, находившихся на борту потерпевшего крушение Ту-154. Самолёт следовал на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить военных с Новым годом, а также передать гуманитарную помощь местным жителям.
Как передаёт информационное агентство, в качестве основных версий катастрофы ФСБ России перечисляет «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибки пилотирования, техническая неисправность самолета». Ничто пока не указывает на возможность теракта.
«Ту-154 прибыл в аэропорт Сочи из аэропорта Чкаловский Московской области для дозаправки, которая изначально планировалась в Моздоке, но была перенесена в Сочи из-за сложных погодных условий… По прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны РФ. Во время дозаправки к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер, — пишет „Интерфакс“ со ссылкой на ФСБ. — … Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств указанным воздушным судном не перевозилось».
Позже некий «источник, знакомый с ситуацией», озвучил «Интерфаксу» свою версию катастрофы — перегруз. Изначально же известно, что кроме багажа пассажиров, включая телевизионное оборудование, на борт загрузили 150 килограммов продуктов питания и медикаментов.
26 декабря было объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем.
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