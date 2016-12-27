Семья Ржевских переехала несколько лет назад в Андреевку из Солнечногорска. С 8-го по 10-й класс Валера учился в зеленоградской школе 2045 в 20 микрорайоне. Как рассказал Zelenograd.ru двоюродный брат Ростислав, Валерий жил с родителями, бабушкой и младшей сестрой, которой сейчас 9 лет. Отец, Владимир Ржевский, скоро должен приехать из Китая — он оператор бюро Первого канала в Пекине, куда несколько лет назад его отправили в долгосрочную командировку. Валерий ненадолго ездил к отцу в Китай.

«Валера был очень добрым и позитивным человеком, который всегда был готов помочь, все его любили. Все родственники в ужасе и шоке. До сих пор не могу поверить, что это произошло, — говорит Ростислав. — Мы с ним очень хорошо общались, помогали друг другу…»

«Мы вместе учились в школе 2045 с 8-го по 10-й класс, — поделился с Zelenograd.ru Антон Тетерин. — Помню его как ответственного человека, всегда мог поднять настроение, никогда не отказывался в помощи».

«Мы с мужем познакомились с Валерой через общих знакомых. С тех пор тесно общались, и он стал очень хорошим другом нашей семьи. Лучшим, я бы сказала, — вспоминает еще одна собеседница портала Анастасия. — Валера был светлым, добрым и потрясающим человеком. В любую минуту мог помочь, поддержать. От него я никогда не слышала плохого слова, он всегда заряжал своей энергией… Очень любил свою работу, добивался высот в ней. Накануне звонил и рассказывал, что улетает в Сирию… Мы до последнего верили, что он не попал на этот злополучный рейс…»

Коллеги отзываются о Валерии Ржевском как человеке, который хотел совершенствоваться, «всегда полностью отдавал себя работе, стремился приобрести больше опыта и так же, как и родители, связать свою жизнь с телевидением».

Как сообщили Zelenograd.ru в «Звезде» днём 26 декабря, в здании телеканала создали мемориал, куда можно прийти и почтить память ребят.