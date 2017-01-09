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МИЭТ научит WEB-программированию и информатике за неделю 09.01.2017 abiturient.ru Реклама

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» объявляет набор учащихся 9-11-х классов на дополнительные курсы по программам:

  • «JAVA для юных программистов»
  • «Удивительная информатика»
  • «WEB-программирование: сайт за неделю»

Прохождение курсов позволит их слушателям приобрести дополнительные знания по информатике, научиться программировать и делать сайты своими руками, а в будущем — легко адаптироваться к обучению в высшем учебном заведении. И что особенно ценно, в программу курсов входит большой объем практических занятий, ведь именно на практике легче всего получить навыки в области программирования, web-разработки, основ алгоритмизации, систем компьютерной алгебры и интернет-технологий. Квалифицированные педагоги также готовы дать учащимся рекомендации по выполнению тестов ЕГЭ по информатике.

Занятия начнутся в 2017 году по мере формирования групп. Школьники могут выбрать для обучения как один курс подготовки, так и одновременно несколько программ.

Стоимость курсов по одной программе 19 тыс. руб.

Справки и запись по телефонам:

8(499)734-02-42; 8(499)720-89-58.

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