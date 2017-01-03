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Из-за петард загорелась квартира в 16 микрорайоне и пострадали люди 03.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Пожар на 15-м этаже корпуса 1606 произошёл 3 января около половины шестого вечера.

По словам очевидцев, сообщивших о происшествии в сообществе автолюбителей Зеленограда во «ВКонтакте», сначала в квартире раздались хлопки, после чего из окна вырвалось пламя. Другие утверждают, что в окно квартиры залетела одна из петард, запущенных во дворе дома.

Пожар площадью 20 квадратных метров огнеборцы потушили в 17:59. В результате происшествия пострадали два человека, ещё двоих спасли, сообщили Zelenograd.ru в МЧС. Какой именно вред нанесён здоровью людей и причины возгорания по состоянию на девять часов вечера ещё уточнялись. Тем временем ряд СМИ распространил информацию о том, что одному из мужчин оторвало пальцы руки, второй отравился угарным газом. На странице «Московские происшествия», представляющей «Москву 24» в ВК, сообщают также, что ЧП произошло вовремя сборки самодельных петард.

Напомним, в новогоднюю ночь из-за петарды выгорела квартира на четвертом этаже в корпусе 1803. Из-за пожара пострадала квартира этажом выше, из которой спасли семерых человек, в том числе двух грудных детей и подростка.

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Обсуждение
Андрей Л*****
Вчера, 21:43
Если действительно пальцы оторвало, то походу петарду из окна запускали, такие травмы характерны, когда очередное тупиковое звено эволюции держит в зажатом кулачке зажженную петарду, которая в нем взрывается и отрывает пальцы, как наиболее уязвимую часть.
Татьяна Ванзидлер
Вчера, 23:06
Мы были свидетели этой драмы. Стояли у магазина "Пятерочка" , вдруг раздался сильный взрыв, я подумала что это у ремонтников которые ремонтировали светофор на перекрестке, подняла вверх глаза а из дома корпуса 1606 от куда то на уровне верхних этажей вылетело пара огней салютов но для салюта слишком мало их было, подумала - ну не может быть чтобы какой то безумный человек салют с перекрестка начал запускать к тому же почти напротив здания милиции, повалил вверх густой черный дым - было не понятно сначала либо он с крыши либо с верхних этажей (темно уже было на улице). Через минут 3-5 примерно раздался второй сильный взрыв в квартире на 15 ом этаже и начали появляться языки пламени, было ощущение что в самой квартире взрывается пиротехника. Дальше позвонили 112, но там сказали что пожарные уже выехали по данному адресу.
Rescuer Kozlov
10 часов назад
Предлагаю фейерверки и петарды раздавать бесплатно. И главное - никак их не сертифицровать и не контролировать качество. Это сильно ускорит процесс самоликвидации мудаков.
Nata79 Motorina
3 часа назад
Думаю эти идиоты с собой и нормальных людей могут прихватить:петпрды не разбирают, у кого и что отрывать!
Игорь ****
2 часа назад
Классная статья, собраны все слухи, утверждения и домыслы!))) Жгите еще)
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