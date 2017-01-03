Пожар площадью 20 квадратных метров огнеборцы потушили в 17:59. В результате происшествия пострадали два человека, ещё двоих спасли, сообщили Zelenograd.ru в МЧС. Какой именно вред нанесён здоровью людей и причины возгорания по состоянию на девять часов вечера ещё уточнялись. Тем временем ряд СМИ распространил информацию о том, что одному из мужчин оторвало пальцы руки, второй отравился угарным газом. На странице «Московские происшествия», представляющей «Москву 24» в ВК, сообщают также, что ЧП произошло вовремя сборки самодельных петард.

Напомним, в новогоднюю ночь из-за петарды выгорела квартира на четвертом этаже в корпусе 1803. Из-за пожара пострадала квартира этажом выше, из которой спасли семерых человек, в том числе двух грудных детей и подростка.