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Семь человек спасли во время пожара в 18 микрорайоне в новогоднюю ночь 01.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Пожар произошёл меньше чем через два часа после боя курантов в корпусе 1803. Звонок спасателям поступил 1 января в 1:54 минуты, укротить огонь удалось лишь через полчаса. За это время выгорело 20 «квадратов» квартиры на четвёртом этаже двухподъездной 14-этажки. Пламя поднялось на три уровня, повредив остекление лоджий вплоть до седьмого этажа со стороны Панфиловского проспекта.

Во время пожара из квартиры этажом выше спасли семь человек, в том числе троих детей: двух грудничков и подростка, как уточняет ТАСС. По сообщению МЧС и свидетельствам соседей-очевидцев, никто не пострадал.

Хозяин квартиры с четвёртого этажа категорически отказался комментировать Zelenograd.ru произошедшее, не подтверждая и не опровергая информацию о том, что причиной возгорания стала залетевшая с улицы петарда, и не уточняя, находился ли кто-то дома в это время. Днём 1 января рабочие под его наблюдением загружали «Газель» под завязку сгоревшими пожитками. По их словам, в квартире не осталось ничего целого. На шестом этаже также наблюдалось движение работников, которые снимали с лоджии оплавившиеся стеклопакеты.

В ликвидации пожара участвовали 38 человек из 11 подразделений. Стоит отметить, что канонада от фейерверков и петард не умолокала до пяти утра. А ближе к пяти отмечающие Новый год, похоже, и вовсе запустили «тяжёлую артиллерию» — судя по особо разрывному звуку.

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Обсуждение
Барри
2 часа назад
Ну нормально, зато соседи сверху и через 20 лет будут рассказывать эту историю как они встретили новый год 2017, а так бы тухлая обыденная попойка получилась бы
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