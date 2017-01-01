Пожар произошёл меньше чем через два часа после боя курантов в корпусе 1803. Звонок спасателям поступил 1 января в 1:54 минуты, укротить огонь удалось лишь через полчаса. За это время выгорело 20 «квадратов» квартиры на четвёртом этаже двухподъездной 14-этажки. Пламя поднялось на три уровня, повредив остекление лоджий вплоть до седьмого этажа со стороны Панфиловского проспекта.
Во время пожара из квартиры этажом выше спасли семь человек, в том числе троих детей: двух грудничков и подростка, как уточняет ТАСС. По сообщению МЧС и свидетельствам соседей-очевидцев, никто не пострадал.
Хозяин квартиры с четвёртого этажа категорически отказался комментировать Zelenograd.ru произошедшее, не подтверждая и не опровергая информацию о том, что причиной возгорания стала залетевшая с улицы петарда, и не уточняя, находился ли кто-то дома в это время. Днём 1 января рабочие под его наблюдением загружали «Газель» под завязку сгоревшими пожитками. По их словам, в квартире не осталось ничего целого. На шестом этаже также наблюдалось движение работников, которые снимали с лоджии оплавившиеся стеклопакеты.
В ликвидации пожара участвовали 38 человек из 11 подразделений. Стоит отметить, что канонада от фейерверков и петард не умолокала до пяти утра. А ближе к пяти отмечающие Новый год, похоже, и вовсе запустили «тяжёлую артиллерию» — судя по особо разрывному звуку.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Совсем рядом!
-
Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
- "МЕДКОМИССИЯ"
-
+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений