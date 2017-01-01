Во время пожара из квартиры этажом выше спасли семь человек, в том числе троих детей: двух грудничков и подростка, как уточняет ТАСС. По сообщению МЧС и свидетельствам соседей-очевидцев, никто не пострадал.

Хозяин квартиры с четвёртого этажа категорически отказался комментировать Zelenograd.ru произошедшее, не подтверждая и не опровергая информацию о том, что причиной возгорания стала залетевшая с улицы петарда, и не уточняя, находился ли кто-то дома в это время. Днём 1 января рабочие под его наблюдением загружали «Газель» под завязку сгоревшими пожитками. По их словам, в квартире не осталось ничего целого. На шестом этаже также наблюдалось движение работников, которые снимали с лоджии оплавившиеся стеклопакеты.

В ликвидации пожара участвовали 38 человек из 11 подразделений. Стоит отметить, что канонада от фейерверков и петард не умолокала до пяти утра. А ближе к пяти отмечающие Новый год, похоже, и вовсе запустили «тяжёлую артиллерию» — судя по особо разрывному звуку.