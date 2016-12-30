Въезд на Центральную площадь перекрыли в связи с новогодними развлекательными мероприятиями на площадке у ДК (Культурного центра). Автоинспекция накануне предупредила - с 20:00 29 декабря до 23:00 1 января (хотя праздник начнется только в 15:00 30-го). «Рено» врезался в бетонные блоки, когда восьми еще не было, рассказали Zelenograd.ru очевидцы. А в темноте их не было видно.



Потенциально травматичны подходы к ДК и для пешеходов — пешеходная дорога вдоль всей «Флейты» и подходы к мостам обледенели, дорожки не обработали реагентом и не посыпали песком.



Бетонные блоки поставили и на центральных улицах Москвы, в частности, на Тверском бульваре, — ими загородили пешеходные зоны (подборка фотографий). Московские власти объясняют это решение обычными мерами безопасности. Ранее московская полиция объявила, что будет блокировать подъезды к местам массовых гуляний грузовиками из-за терактов в Ницце и Берлине. «Будет выставляться большегрузный транспорт для того, чтобы перекрыть крупные развязки, — сообщил РИА Новости начальник столичного ГИБДД Виктор Коваленко. — Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире, в том числе с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки».



