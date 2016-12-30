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Машина врезалась в бетонные блоки, поставленные в темноте возле Центральной площади 30.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Блоки в качестве ограждений поставили под пешеходным мостом возле ДК раньше назначенного времени — до восьми вечера 29 декабря. Ни предупреждающих знаков, ни освещения не было. Автомобиль сильно помят.

Въезд на Центральную площадь перекрыли в связи с новогодними развлекательными мероприятиями на площадке у ДК (Культурного центра). Автоинспекция накануне предупредила - с 20:00 29 декабря до 23:00 1 января (хотя праздник начнется только в 15:00 30-го). «Рено» врезался в бетонные блоки, когда восьми еще не было, рассказали Zelenograd.ru очевидцы. А в темноте их не было видно.

Потенциально травматичны подходы к ДК и для пешеходов — пешеходная дорога вдоль всей «Флейты» и подходы к мостам обледенели, дорожки не обработали реагентом и не посыпали песком.

Бетонные блоки поставили и на центральных улицах Москвы, в частности, на Тверском бульваре, — ими загородили пешеходные зоны (подборка фотографий). Московские власти объясняют это решение обычными мерами безопасности. Ранее московская полиция объявила, что будет блокировать подъезды к местам массовых гуляний грузовиками из-за терактов в Ницце и Берлине. «Будет выставляться большегрузный транспорт для того, чтобы перекрыть крупные развязки, — сообщил РИА Новости начальник столичного ГИБДД Виктор Коваленко. — Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире, в том числе с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки».


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Обсуждение
SineD 2005
7 часов назад
Причем здесь освещение и знаки-то? Скорее препараты, либо смски.
Глеб Зубов
6 часов назад
Причем здесь освещение и знаки-то? Скорее препараты
Препараты у тех, кто бросает на дороге стройматериалы, не обозначив их ничем.
Math Math
1 час назад
"Препараты у тех, кто бросает на дороге стройматериалы, не обозначив их ничем."
Ну почему сразу препараты, домой пораньше всем хочется вот и не стали ждать 20.00 и заморачиваться с обозначалками.
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