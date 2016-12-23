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Бесплатные автобусы от общежития до МИЭТа будут отправляться позже 23.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Через пять месяцев работы удобных экспрессов стало ясно, что расписание этих автобусов не стыкуется с расписанием занятий в вузе. С 9 января вместо 8:05 и 8:30 автобусы будут отправляться со «Студенческой» на 15 минут позже — в 8:20 и 8:45.

Два бесплатных 19-х «экспресса» от «Студенческой» до МИЭТа запустили 1 сентября. Автобусы идут без остановок, после МИЭТа первый автобус разворачивается и возвращается к «Студенческой» пустым. По идее, время их отправления должно было быть согласовано автокомбинатом с руководством вуза. Первая пара в МИЭТе начинается в 9:00, вторая — в 10:40. В конце ноября корреспондент Zelenograd.ru прокатился на студенческом автобусе отправлением 8:05 — автобус был почти пустой.

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«Благодаря работе группы инициативных студентов и усилиям профкома время отправления автобуса № 19Э изменяется с 9 января, по вашим просьбам от остановки „Студенческая“ автобус будет отправляться в 8:20 и в 8:45», — сообщает МИЭТ в соцсетях.

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