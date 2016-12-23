Через пять месяцев работы удобных экспрессов стало ясно, что расписание этих автобусов не стыкуется с расписанием занятий в вузе. С 9 января вместо 8:05 и 8:30 автобусы будут отправляться со «Студенческой» на 15 минут позже — в 8:20 и 8:45.

Два бесплатных 19-х «экспресса» от «Студенческой» до МИЭТа запустили 1 сентября. Автобусы идут без остановок, после МИЭТа первый автобус разворачивается и возвращается к «Студенческой» пустым. По идее, время их отправления должно было быть согласовано автокомбинатом с руководством вуза. Первая пара в МИЭТе начинается в 9:00, вторая — в 10:40. В конце ноября корреспондент Zelenograd.ru прокатился на студенческом автобусе отправлением 8:05 — автобус был почти пустой.