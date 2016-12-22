Конкурс на проектно-изыскательские работы объявил департамент строительства, начальная цена контракта — 21,8 миллиона рублей. По техническому заданию, в проекте надо предусмотреть пролетные строения, лестничные сходы башенного типа, лифты, камеры видеонаблюдения, диспетчеризацию и прочие непременные атрибуты современных надземных переходов. Потребуется переустроить инженерные коммуникации. Проект также подразумевает реконструкцию участка Центрального проспекта и устройство новых заездных карманов для общественного транспорта. Возможно, пешеходный мост пройдет уже над Центральным проспектом, а не Савелкинским проездом. На проектирование отводится 6 месяцев.

Сейчас перейти от корпуса 360 к Центральной площади можно по двум пешеходным мостам, расположенных ближе к Московскому проспекту, и по «зебре» между «Флейтой» и префектурой. Строительство перехода запланировано новой адресной инвестиционной программой до 2019, утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным. Стройка оценивается в 150 миллионов рублей, проектирование и строительство планируются в 2016—2017 годах.



В апреле окружная комиссия по безопасности дорожного движения решила, что безопасный подземный или надземный переход вместо нерегулируемого всё-таки нужен. Аргументы за переход: его строительство предусмотрено отраслевой схемой размещения внеуличных пешеходных переходов, разработанной НИиПИ Генплана Москвы. Член комиссии, представитель компании Smart Traffic Константин Антонович выступил против этого строительства.

Ранее комиссия не разрешила сдвинуть нерегулируемый переход в Савелкинском проезде, неудобный и пешеходам, и водителям. Светофор поставить тоже нельзя. Автоинспекция считает, что это место не является очагом концентрации ДТП с пострадавшими. Мелкие аварии на пересечении Центрального проспекта и Савелкинского проезда происходят часто.

Строительство четырех надземных переходов от «Флейты» к Центральной площади было запланировано ещё в конце 1960-х.



