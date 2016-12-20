Надземный переход служит не только для прохода на платформы, но и для перехода из одной части поселка Малино в другую. Капитальный ремонт моста включает в себя замену лестничных пролетов, сходов, светильников, асфальта и окраску перил, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Подрядчик обещает открыть движение пассажиров по пешеходному мосту в течение января. Окончание всех работ запланировано в мае. ОЖД просит пассажиров отнестись к пониманием и быть осторожными при переходе железной дороги. Возле станции установлены маршрутные указатели, предупреждающие знаки и дополнительное освещение. Сейчас люди переходят пути через настил с помощью сигналиста — работника, который предупреждает о наличии или отсутствии приближающегося поезда.

Договор на капремонт заключен ОАО «РЖД» с компанией «ИнжСтрой», указанные в нем сроки работ — 4 месяца. Осенью в ОЖД сообщили, что на время проведения работ будет выбрана оптимальная схема движения пассажиров и местных жителей.

Также в ближайших планах ОЖД текущий ремонт пяти тоннелей и четырех пешеходных переходов на станциях Сходня, Химки, Ховрино, Подрезково, Рижская, Останкино, Моссельмаш, Левобережье. На станции Подсолнечная в 2017 году построят новый подземный переход взамен старого надземного.