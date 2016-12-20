5 комментариев
Обеды в офис от НормаФуд
В Малино закрыли пешеходный мост 20.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Мост над железной дорогой закрыт на капитальный ремонт, временный переход устроен по настилу через пути. Сделано дополнительное освещение, на переходе должен быть сигналист.

фото: Zelenograd.ru

Надземный переход служит не только для прохода на платформы, но и для перехода из одной части поселка Малино в другую. Капитальный ремонт моста включает в себя замену лестничных пролетов, сходов, светильников, асфальта и окраску перил, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Подрядчик обещает открыть движение пассажиров по пешеходному мосту в течение января. Окончание всех работ запланировано в мае. ОЖД просит пассажиров отнестись к пониманием и быть осторожными при переходе железной дороги. Возле станции установлены маршрутные указатели, предупреждающие знаки и дополнительное освещение. Сейчас люди переходят пути через настил с помощью сигналиста — работника, который предупреждает о наличии или отсутствии приближающегося поезда.

Договор на капремонт заключен ОАО «РЖД» с компанией «ИнжСтрой», указанные в нем сроки работ — 4 месяца. Осенью в ОЖД сообщили, что на время проведения работ будет выбрана оптимальная схема движения пассажиров и местных жителей.

Также в ближайших планах ОЖД текущий ремонт пяти тоннелей и четырех пешеходных переходов на станциях Сходня, Химки, Ховрино, Подрезково, Рижская, Останкино, Моссельмаш, Левобережье. На станции Подсолнечная в 2017 году построят новый подземный переход взамен старого надземного.

 Реклама
Все школы Зеленограда закрыли до 30 декабря из-за эпидемии ОРВИ
С 1 января подорожает проезд на общественном транспорте. Новые тарифы
КидБург приглашает малышей на новогодние программы с 15 декабря по 8 января
Новогодние предложения от партнеров Zelenograd.ru — для детей и взрослых
Garden Сafe- любимое место для встреч. Объявления
Семинар для детей «Зачем человеку зубы» от Центра функциональной стоматологии Объявления
Элитный четырехэтажный дом построят в 16 микрорайоне
Как перестать себя жалеть и начать жить Зеленоградка Мария Лифшиц о борьбе с неизлечимой болезнью
Серая шейка — 2. История спасения одной зеленоградской уточки
Купи ребенку Smart Holydays — умные каникулы в «Кулибин-центре»
Обсуждение
Торопов
20 декабря
А со строительством четвёртого пути, совместить было, конечно, не судьба... теперь зато сигналисты, регулировщики, где в час пик каждую минуту что-то да едет.
Sr. Jois
20 декабря
Радостно-то так! Малино - ежедневно многолюдная остановка для многих и многих электропоездов! Новая платформа, дождевые навесы, современное освещение. Вот и ремонт моста подоспел!
Также в ближайших планах ОЖД текущий ремонт пяти тоннелей и четырех пешеходных переходов на станциях Сходня, Химки, Ховрино, Подрезково, Рижская, Останкино, Моссельмаш, Левобережье. На станции Подсолнечная в 2017 году построят новый подземный переход взамен старого надземного.
А полустанок Крюково подождет - там не каждый поезд остановится, да пассажиропоток не тот. Да и чего ждать-то, и так сойдет!
Nata79 Motorina
21 декабря
Интереснее, когда проезжаешь через Алабушево: светло, красивый стеклянный переход и... никого, а потом приезжаешь в Крюково, плохо освящённое и с толпой пассажиров!
ilyuxa ilyuxa
Вчера, 13:33
плохо освящённое
да, не доработало РПЦ.
Юлия Глухова
Вчера, 19:01
Радостно-то так! Малино - ежедневно многолюдная остановка для многих и многих электропоездов! Новая платформа, дождевые навесы, современное освещение. Вот и ремонт моста подоспел!
Конечно радостно...Не все же живут в Крюково..А мост был в аварийном состоянии...С Новым Годом Вас...С Новым Мостом нас...Малинцев и Малинских гостей,кто каждый день,через день,раз в неделю,в месяц ,в год.пользуются этим мостом и спасибо РЖД...
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14

 Реклама
Скидки!

Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Медицинский центр "Медикал Профи". Акушерство и гинекология. УЗИ. Справки. Больничные. Все специалисты. Корпус 435А
Реклама
Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама