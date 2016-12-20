Мост над железной дорогой закрыт на капитальный ремонт, временный переход устроен по настилу через пути. Сделано дополнительное освещение, на переходе должен быть сигналист.
Надземный переход служит не только для прохода на платформы, но и для перехода из одной части поселка Малино в другую. Капитальный ремонт моста включает в себя замену лестничных пролетов, сходов, светильников, асфальта и окраску перил, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Подрядчик обещает открыть движение пассажиров по пешеходному мосту в течение января. Окончание всех работ запланировано в мае. ОЖД просит пассажиров отнестись к пониманием и быть осторожными при переходе железной дороги. Возле станции установлены маршрутные указатели, предупреждающие знаки и дополнительное освещение. Сейчас люди переходят пути через настил с помощью сигналиста — работника, который предупреждает о наличии или отсутствии приближающегося поезда.
Договор на капремонт заключен ОАО «РЖД» с компанией «ИнжСтрой», указанные в нем сроки работ — 4 месяца. Осенью в ОЖД сообщили, что на время проведения работ будет выбрана оптимальная схема движения пассажиров и местных жителей.
Также в ближайших планах ОЖД текущий ремонт пяти тоннелей и четырех пешеходных переходов на станциях Сходня, Химки, Ховрино, Подрезково, Рижская, Останкино, Моссельмаш, Левобережье. На станции Подсолнечная в 2017 году построят новый подземный переход взамен старого надземного.
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