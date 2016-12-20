В киосках «Мосгортранса» и у водителя билет будет стоить 55 рублей (сейчас 50 — это «единый» на одну поездку). Студенческий и школьный проездные подорожают на 10 рублей — с 240 до 250.

Новые билеты для оплаты проезда в столичном наземном транспорте и метро ввели в 2013 году, когда правительство Москвы разделило город на две тарифные зоны A («старая Москва» и Зеленоград) и Б («новая Москва», то есть ТиНАО). Если раньше на автобусе №400, связывающем Зеленоград с метро, были отдельные разовые билеты и проездные, то с момента введения новых тарифов в нем стали действовать все билеты зоны A — ТАТ, «единые» на количество поездок, безлимитные транспортные карты, «Тройка» — и не действовали билеты зоны Б. Но водитель мог продать в салоне разовую поездку как за 50 рублей («единый» по Москве), так и за 55 рублей (билет на проезд между двумя зонами A и Б). Логику этого решения в Департаменте транспорта в свое время не смогли точно объяснить. Вероятно, в проезд между двумя зонами попадали пассажиры, садившиеся в 400-й на Ленинградском и Пятницком шоссе, на территории Московской области.



С 1 января билет между зонами A и Б отменяется, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». То есть, разовая поездка будет оплачиваться «единым» за 55 рублей. Стоимость билета при покупке у водителя и в киосках одинаковая.