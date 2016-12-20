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Одна поездка в 400-х автобусах с 1 января подорожает на пять рублей 20.12.2016 ZELENOGRAD.RU

В киосках «Мосгортранса» и у водителя билет будет стоить 55 рублей (сейчас 50 — это «единый» на одну поездку). Студенческий и школьный проездные подорожают на 10 рублей — с 240 до 250.

Новые билеты для оплаты проезда в столичном наземном транспорте и метро ввели в 2013 году, когда правительство Москвы разделило город на две тарифные зоны A («старая Москва» и Зеленоград) и Б («новая Москва», то есть ТиНАО). Если раньше на автобусе №400, связывающем Зеленоград с метро, были отдельные разовые билеты и проездные, то с момента введения новых тарифов в нем стали действовать все билеты зоны A — ТАТ, «единые» на количество поездок, безлимитные транспортные карты, «Тройка» — и не действовали билеты зоны Б. Но водитель мог продать в салоне разовую поездку как за 50 рублей («единый» по Москве), так и за 55 рублей (билет на проезд между двумя зонами A и Б). Логику этого решения в Департаменте транспорта в свое время не смогли точно объяснить. Вероятно, в проезд между двумя зонами попадали пассажиры, садившиеся в 400-й на Ленинградском и Пятницком шоссе, на территории Московской области.

С 1 января билет между зонами A и Б отменяется, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». То есть, разовая поездка будет оплачиваться «единым» за 55 рублей. Стоимость билета при покупке у водителя и в киосках одинаковая.

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Обсуждение
Торопов
20 декабря
Дали бы уже 900-какой нибудь номер ему, чтобы единый стандарт был. Да, будут по "тройке" ездить за 32р, с января за 35, но в своё время тушинско-павшинский 530 сделали 930 (и многие другие из зонных 5хх перевели в обычные 8хх и 9хх), и ничего, никто не обанкротился, хотя маршрут и вовсе в область идёт.
Валерий Ведута
20 декабря
Согласен - туча 400 - К, Т, экспресс, маршруты абсолютно разные, остановки разные.
Никита Лосев
20 декабря
Никогда не было понятно: почему в электричке проезд в 2 раза дороже, чем в автобусе? Хотя в электричке нет удобств, уюта, кондиционера., а в автобусе есть.
Торопов
20 декабря
почему в электричке проезд в 2 раза дороже, чем в автобусе?
Если в общем - то это РЖД, которое любит много кушать. Если конкретно - очень дорого ездить до нулевой и первой зоны ( Ленвокзал аж 102.5 и Рижская 82р), так как в своё время, ещё при МПС, первая зона на мосузле была сделана 5 км, и только последующие по 10. Крюково, с расстоянием 39 км от Ленвокзала, должно быть в четвёртой зоне. а никак не в пятой как сейчас.
Но даже до Останкино/Петраши/НАТИ 61.5р дороже чем автобус, хотя едет корыто на электротяге и полное народа, как правило.
Барри
21 декабря
Предполагается, что на ЖД нет пробок, ДТП, кортежей с ментами и прочего. На деле ж
Елена Голубева
21 декабря
Так и не поняла. По "Тройке" с безлимитным количеством поездок (допустим, скинула на нее 1500 р) можно ездить в 400э от Зеленограда до Речного? И если да, то сколько спишется: 35 или 55 рублей?
Андрей Googmen
Вчера, 14:02
И если да, то сколько спишется: 35 или 55 рублей?
Естественно 55р. Маршрут же такой.
А вот если на 400(поостановочно)? Интересно там как?
Олег Олег
Вчера, 14:34
Хотя в электричке нет удобств, уюта, кондиционера
Прошлым летом особенно в жару иногда включали кондиционеры.Надеюсь что это практика будет и дальше.

Плюс на электричке быстрее добираться. И как правило по расписанию. Это разве не удобство?

В автобусах вот нет туалетов. Это неудобство.
Барри
Вчера, 15:21
В автобусах вот нет туалетов. Это неудобство.
В электричках они есть. И это п****ц
Олег Олег
Вчера, 15:40
В электричках они есть. И это п****ц
Хорошо что хоть такие есть. Если припрет сильно и такой сортир сойдет.
А в автобусе припрет только выходить из него. И дожидаться следующего.
Торопов
Вчера, 15:47
Прошлым летом особенно в жару иногда включали кондиционеры.
Кондеи ставят в модернизированных составах ( где убраны пластиковые лавки, и оконные рамы заменены), их почти половина уже таких.
Это разве не удобство?
Да, но это не повод, чтобы они стоили дороже автобуса. Электрички не стоят в пробке - значит не жгут лишнюю энергию, как авто в пробке, можно и так посмотреть на вещи.
кортежей с ментами
литерная зараза хоть и редко, к великому счастью, но появляется ( с тремя тепловозами ТЭП70БС и парой-тройкой вагонов), из за неё даже сапсан могут на боковой пихнуть,
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