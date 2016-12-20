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Десять официальных лыжных троп Зеленограда. Карта 20.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Считая новую лыжероллерную трассу, открытую 16 декабря, в этом году в распоряжении зеленоградцев восемь прогулочных лыжных троп, сообщается на zelao.ru. На портале открытых данных правительства Москвы их насчитали десять (на 16 декабря 2016) — маршруты и места старта отмечены на карте.

Схема лыжных трасс Зеленограда портала открытых данных правительства Москвы. Перейти на интерактивную карту

Уже упомянутая новая лыжероллерная трасса пролегает от стадиона «Ангстрем», через лесной массив за городской больницей.

В Савёлках тропа длиной 2,3 км проходит от Чёрного озера, через МКЖ, лесопарк 6 микрорайона и улицу Лесные пруды.

В Матушкино трасса протяжённостью 2,5 км берёт начало на входе в лес с улицы Злобина, пролегает через поляну Летнего кинотеатра и лесопарк между 1 и 5 микрорайонами.

В Силино прогулочный маршрут длиной 3 км оборудован в 11 микрорайоне и начинается от корпуса 1126.

В Старом Крюково одна лыжня протяжённостью 3 км начинается в 8 микрорайоне от дома 5 на Железнодорожной улице.

Другая лыжня «стартует» в 9 микрорайоне от Дворца творчества (площадь Колумба) и тянется на 2 км. Выходы на лыжню в лесу между 9, 12, 4 и 2 микрорайонами обозначены также у корпуса 222А и корпуса 429А на карте портала открытых данных Москвы.

В окрестностях «нового города» есть два лыжных маршрута (2,5 и 1 км) с общим стартом: за Нижним Каменским прудом и деревней Каменка, по улице Зелёной, за ЦИЭ и таможенным терминалом. Маршруты проходят по территории проектируемого 21 микрорайона. Ранее лыжня длиной в 2,5 км была прямо за 16 микрорайоном, но теперь на этом месте строится 17 микрорайон Зеленограда.

Карта лыжных трасс прошлого сезона. Перейти на большую карту, посмотреть описания маршрутов (длины маршрутов и их список сейчас изменились)
zelsport.ru

Все лыжные трассы действуют бесплатно, удобствами и освещением оборудована только новая лыжероллерная трасса.

Больше половины читателей Zelenograd.ru не отказывают себе в удовольствии прокатиться на лыжах по снежному лесу, как показали опросы портала. На сайте на вопрос «А вы катаетесь зимой на лыжах?» ответили «Да» 63% из 281 респондентов, «Нет» — 35%. Вконтакте из ответивших 172 человек любят побегать по лыжне 57,5% (33,7% признали, что делают это лишь изредка), не катаются совсем 32,6%, не умеют ходить на лыжах — 9,9%.

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Обсуждение
Sr. Jois
20 декабря
В новом городе, положив на всех, первую и последнюю трассу отжал Мордор...

Андрей М
21 декабря
> у корпуса 222А

Это лыжная трасса на школьном стадионе что ли?
Колян Иванов
21 декабря
За ЦИЭ трактор, который трассу делает, не знаю в чьем уж ведомстве он находится, еще когда снега было чуть-чуть, трассу нарезал - аж верхний слой почвы посрезал и внизу у речки Горетовки зачем-то деревья повыкорчевывал, как будто другого места для разворота не нашлось. Тут за срубленную маленькую елочку на 5 тыщ штрафуют, а десяток деревьев не по делу выкорчевал - и нормально...
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