Уже упомянутая новая лыжероллерная трасса пролегает от стадиона «Ангстрем», через лесной массив за городской больницей.
В Савёлках тропа длиной 2,3 км проходит от Чёрного озера, через МКЖ, лесопарк 6 микрорайона и улицу Лесные пруды.
В Матушкино трасса протяжённостью 2,5 км берёт начало на входе в лес с улицы Злобина, пролегает через поляну Летнего кинотеатра и лесопарк между 1 и 5 микрорайонами.
В Силино прогулочный маршрут длиной 3 км оборудован в 11 микрорайоне и начинается от корпуса 1126.
В Старом Крюково одна лыжня протяжённостью 3 км начинается в 8 микрорайоне от дома 5 на Железнодорожной улице.
Другая лыжня «стартует» в 9 микрорайоне от Дворца творчества (площадь Колумба) и тянется на 2 км. Выходы на лыжню в лесу между 9, 12, 4 и 2 микрорайонами обозначены также у корпуса 222А и корпуса 429А на карте портала открытых данных Москвы.
В окрестностях «нового города» есть два лыжных маршрута (2,5 и 1 км) с общим стартом: за Нижним Каменским прудом и деревней Каменка, по улице Зелёной, за ЦИЭ и таможенным терминалом. Маршруты проходят по территории проектируемого 21 микрорайона. Ранее лыжня длиной в 2,5 км была прямо за 16 микрорайоном, но теперь на этом месте строится 17 микрорайон Зеленограда.
Все лыжные трассы действуют бесплатно, удобствами и освещением оборудована только новая лыжероллерная трасса.
Больше половины читателей Zelenograd.ru не отказывают себе в удовольствии прокатиться на лыжах по снежному лесу, как показали опросы портала. На сайте на вопрос «А вы катаетесь зимой на лыжах?» ответили «Да» 63% из 281 респондентов, «Нет» — 35%. Вконтакте из ответивших 172 человек любят побегать по лыжне 57,5% (33,7% признали, что делают это лишь изредка), не катаются совсем 32,6%, не умеют ходить на лыжах — 9,9%.
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Это лыжная трасса на школьном стадионе что ли?