Зеленоградский Научно-исследовательский институт Физических проблем имени Лукина" (НИИФП) задолжал своим сотрудникам 16 миллионов рублей, как сообщила старший помощник прокурора Зеленограда Валерия Конькова в эфире радио «Зеленоград сегодня». Сейчас, по словам Валерии Коньковой, у предприятия большие финансовые трудности.

По данным агрегаторов финансово-правовой информации, за последние годы выручка ФГУП НИИФП им. Лукина ежегодно падала на 30-40%, финансовым итогом 2015 года стал чистый убыток в 150 миллионов рублей — до этого предприятие балансировало около нулевой отметки. Последний крупный госконтракт тоже был заключен в 2015 году: на 7 миллионов рублей с НИИ Электромеханики (Истра). Велись и научные исследования в области нанотехнологий.

С 2013 до конца 2015 года НИИФП выполняло ОКР «Разработка технологии электронной многолучевой литографии на основе безмасковых процессов экспонирования с топологическими нормами 22 нм» по заказу Минпромторга (сумма контракта — 103,25 миллиона рублей), а также НИР «Разработка перспективных технологий и конструкций изделий интеллектуальной силовой электроники для применения в аппаратуре промышленного назначения и специальных системах (датчик напряжения на основе алмазоподобных пленок)» для Минобрнауки (сумма контракта — 11,5 миллионов рублей).

Сейчас, помимо долгов по зарплате перед сотрудниками, у предприятия больше 11 миллионов рублей долга за 2016 год перед МОЭК (по договорам энергоснабжения) и предприятием ведомственной охраны.

Получить комментарий представителей предприятия Zelenograd.ru не удалось — ни один из его телефонов не отвечает.



Помещения НИИФП (в первой «клюшке», Георгиевский проспект, 5) частично арендует компания НИИ микроприборов-К, которая активно работает по госконтрактам в интересах «Роскосмоса». Подразделением НИИФП является также Центр коллективного пользования «Синхротрон», расположенный в другом конце Зеленограда — на Северной промзоне (улица конструктора Гуськова, 5).