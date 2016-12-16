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У института физических проблем финансовые проблемы. Прокуратура спасает зарплаты сотрудников, а волонтёры — кошек НИИФП 16.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский Научно-исследовательский институт Физических проблем имени Лукина" (НИИФП) задолжал своим сотрудникам 16 миллионов рублей, как сообщила старший помощник прокурора Зеленограда Валерия Конькова в эфире радио «Зеленоград сегодня». Сейчас, по словам Валерии Коньковой, у предприятия большие финансовые трудности.

По данным агрегаторов финансово-правовой информации, за последние годы выручка ФГУП НИИФП им. Лукина ежегодно падала на 30-40%, финансовым итогом 2015 года стал чистый убыток в 150 миллионов рублей — до этого предприятие балансировало около нулевой отметки. Последний крупный госконтракт тоже был заключен в 2015 году: на 7 миллионов рублей с НИИ Электромеханики (Истра). Велись и научные исследования в области нанотехнологий.

С 2013 до конца 2015 года НИИФП выполняло ОКР «Разработка технологии электронной многолучевой литографии на основе безмасковых процессов экспонирования с топологическими нормами 22 нм» по заказу Минпромторга (сумма контракта — 103,25 миллиона рублей), а также НИР «Разработка перспективных технологий и конструкций изделий интеллектуальной силовой электроники для применения в аппаратуре промышленного назначения и специальных системах (датчик напряжения на основе алмазоподобных пленок)» для Минобрнауки (сумма контракта — 11,5 миллионов рублей).

Сейчас, помимо долгов по зарплате перед сотрудниками, у предприятия больше 11 миллионов рублей долга за 2016 год перед МОЭК (по договорам энергоснабжения) и предприятием ведомственной охраны.

Получить комментарий представителей предприятия Zelenograd.ru не удалось — ни один из его телефонов не отвечает.

Помещения НИИФП (в первой «клюшке», Георгиевский проспект, 5) частично арендует компания НИИ микроприборов-К, которая активно работает по госконтрактам в интересах «Роскосмоса». Подразделением НИИФП является также Центр коллективного пользования «Синхротрон», расположенный в другом конце Зеленограда — на Северной промзоне (улица конструктора Гуськова, 5).

Zlngrd.ru

НИИФП основан в 1964 году как институт по поиску и реализации новых направлений и путей развития электроники, осуществления тесной творческой связи и кооперации с институтами Академии наук, вузами, необходимой для создания новых технологий и электронной компонентной базы и передачи их на производства. НИИФП — головная организация Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России по прикладным и ориентированным НИОКР по направлению «Наноэлектроника». Возглавляет предприятие кандидат физико-математических наук Анатолий Козлов.

Пострадали не только люди

О печальной ситуации в НИИФП сообщает не только прокуратура — неожиданно у неё оказались другие свидетели и активные участники: пока правоохранительные органы пытались спасти зарплаты людей, волонтёры помощи животным спасали… кошек научного института.

Еще в октябре зеленоградские волонтёры распространили информацию о том, что НИИФП — банкрот (официального сообщения об этом не было — Zelenograd.ru), а также о том, что в ряда помещений предприятия нет отопления и горячей воды, их готовят к сдаче в аренду.

В пустых помещениях на технических этажах остались десятки кошек, ставших частью истории НИИ, рассказывают волонтёры: кота и кошку в институте завели 15 лет назад для борьбы с мышами и крысами, а со временем они предсказуемо размножились. Когда в жизни предприятия наступили изменения, новое начальство приказало перекрыть все выходы и перебить кошек.

Небольшую кошек и котят удалось спасти и приютить, теперь всех желающих приглашают поучаствовать в их дальнейшей судьбе
Регина Витолис / vk.com
Кто еще задолжал сотрудникам

Суммарный долг по зарплате у всех предприятий Зеленограде на конец 2016 года составляет около 30 миллионов рублей, сообщила Конькова в радиоэфире.

Предприятие, у которого есть задолженность перед своими сотрудниками, попадает в зону внимания прокуратуры, если зарплата не выплачивается более двух месяцев. Последняя жалоба, поступившая в Зеленоградскую прокуратуру, была от женщины, которая работала на малом предприятии и не получала зарплату с января 2016 года — почти 12 месяцев.

Весной этого года с должниками по зарплате пытались разобраться совместно Московская федерация профсоюзов и прокуратура Москвы. Объяснения причин задержки выдачи зарплаты давали в том числе зеленоградский «Ангстрем», «Логика» и НИИФП. Все руководители предприятий получили письменные предостережения от прокуратуры, были определены меры для погашения долгов.

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Обсуждение
Человек с Земли
19 декабря
Судя по фото всё оборудование просто "усохло" от времени(или начальство рапродало?)
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