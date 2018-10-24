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Зеленоградцев наградили на конкурсе «Золотой чип»: за новейшие процессоры и качество ЭКБ 24.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Статуэтки «Золотой чип» на отраслевой выставке ChipEXPO-2018 получили зеленоградские разработчики и производители электроники: «Микрон» и НИИМЭ — за ID-микросхему для электронных документов нового поколения, НПЦ «ЭЛВИС» — за процессорный модуль «Салют-ЭЛ24ПМ» на базе собственного процессора, Зеленоградский наноцентр — за магнитный энкодер специального назначения. В конкурсе участвовали 47 ведущих российских научно-исследовательских институтов и предприятий микроэлектронной отрасли.

Микросхема MIK51AD144D «Микрона» и НИИМЭ заняла второе место в конкурсной номинации «Лучшее изделие ЭКБ 2017/2018 гг.». Недавно «Микрон» объявил о готовности запустить этот микроконтроллер в серийное производство. Чип предназначен для электронных гражданских паспортов и водительских прав, которые в ближайшие годы готовятся внедрить в России, биометрических загранпаспортов с отпечатками пальцев, а также для проведения доверенных транзакций с цифровой подписью.

Процессорный модуль «Салют-ЭЛ24ПМ» от НПЦ «ЭЛВИС» стал вторым в номинации «За успехи в импортозамещении». Это изделие также готовится к серийный поставкам как встраиваемый процессорный модуль — готовое аппаратное решение для создания устройств на базе другой разработки НПЦ «ЭЛВИС», процессора 1892ВМ14Я. Модуль «Салют-ЭЛ24ПМ» обладает широкими функциональными возможностями и большим набором интерфейсов ввода-вывода, сообщает компания.

Разработка Зеленоградского наноцентра «Магнитный энкодер М-11» стала третьей в номинации «Лучшее изделие специального и двойного назначения 2017/2018 гг.», а сам наноцентр занял третье место в номинации «За достижения в испытаниях и контроле качества ЭКБ». На выставке он представил свои ключевые разработки в области микроэлектроники: датчики положения и энкодеры для систем промышленной автоматизации, робототехники и нефтегазовой отрасли.

Премия «Золотой Чип» присуждается уже 15 лет — её позиционируют как главный инструмент общественной профессиональной экспертизы разработок и проектов отечественной электроники, который должен способствовать укреплению авторитета отрасли и мотивировать к новым достижениям. Конкурс «Золотой чип» проходит при поддержке Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России, депутатов Госдумы РФ, госкорпораций «Ростех» и «Росатом», холдинга «Росэлектроника», Московской торгово-промышленной палаты и крупнейших предприятий отрасли.

Экспозиция участников конкурса «Золотой чип» вызвала большой интерес у посетителей выставки, сообщают её организаторы. Кроме того, разработки НПЦ «ЭЛВИС» поучаствовали в витринной экспозиции «Новинки производителей электроники», а изделия Зеленоградского наноцентра, «Ангстрема», «Миландра», «Микрона» и НИИМЭ были представлены в экспозиции Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ «Участники Государственной программы «Развитие электроники и радиоэлектроники на 2013 — 2025 годы»

Выставка по электронике, компонентам, оборудованию, технологиям ChipEXPO-2018 собрала в ЦВК «Экспоцентр» 249 компаний из России и других стран: российских дистрибьюторов, ведущих российских и зарубежных производителей электроники и микроэлектроники, испытательные лаборатории и центры, профильные вузы, СМИ. За три дня работы выставку и деловую программу посетили более 6000 специалистов.

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