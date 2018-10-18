«Микрон» вместе с НИИМЭ представили MIK51AD144D на выставке ChipEXPO-2018, которая проходит с 17 по 19 октября в ЦВК «Экспоцентр». Чип предназначен для использования также в защищенных смарт-картах, системах защищенного доступа и передачи данных — специализированный микроконтроллер содержит широкий арсенал программных и инженерных средств защиты данных.

Информационная безопасность обеспечивается не только на программном, но и на аппаратном уровне, подчеркивают на «Микроне». «Экспертиза и опыт Микрона в области производства микроконтроллеров для систем криптографической защиты соответствуют самым высоким требованиям государственных проектов цифровых документов. Набор функций защиты данных, реализованных в новом микроконтроллере, позволяет противостоять разнообразным сценариям атак, — отмечает генеральный директор „Микрона“ Гульнара Хасьянова. — Сегодня в стране нет других предприятий, которые могли бы разрабатывать и производить подобные микросхемы».

Как и другие микросхемы «Микрона», используемые в системах защищенного доступа, новый чип будет иметь статус микроэлектронного отечественного продукта первого уровня, разработанного и производимого в России, что гарантирует отсутствие в нём недекларированных возможностей. Сейчас микросхема проходит сертификацию в ФСБ.