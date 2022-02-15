Тест на «пальму»

Экспресс-анализатор от ВНИИФТРИ — не прибор, а индикатор: пробирка с реактивом, который меняет цвет при обнаружении пальмового масла, поясняют разработчики. Это инициативная разработка института — «побочный продукт» более глубоких научных исследований.

Метод основан на различии химического состава жиров животного и растительного происхождения, и реагирует на наличие антиоксидантов, которых в натуральном сливочном масле не содержится. При этом метод не чувствителен к малому количеству антиоксидантов, которое может быть добавлено при его производстве с целью увеличения сроков хранения.