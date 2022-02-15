Специалисты института ВНИИФТРИ в Менделеево разработали новый экспресс-метод анализа качества сливочного масла — анализатор наличия в нём пальмового масла. Простота применения позволит воспользоваться им не только контролирующим органам, но и обычному потребителю.
«Мы планируем продавать анализаторы конечным потребителям, но для этого нужно сначала закончить все испытания, — рассказали „Зеленоград.ру“ в пресс-службе ВНИИФТРИ. — Кроме того, ориентировочная цена одного анализатора пока более 150 рублей, что соизмеримо с ценой пачки масла. Если для лабораторий такая цена более чем приемлема, то для населения мы считаем ее очень высокой и работаем над снижением затрат при производстве индикатора».
Экспресс-анализатор от ВНИИФТРИ — не прибор, а индикатор: пробирка с реактивом, который меняет цвет при обнаружении пальмового масла, поясняют разработчики. Это инициативная разработка института — «побочный продукт» более глубоких научных исследований.
Метод основан на различии химического состава жиров животного и растительного происхождения, и реагирует на наличие антиоксидантов, которых в натуральном сливочном масле не содержится. При этом метод не чувствителен к малому количеству антиоксидантов, которое может быть добавлено при его производстве с целью увеличения сроков хранения.
Растительные жиры содержит каждый десятый образец сливочного масла, утверждают во ВНИИФТРИ, опираясь на результаты всероссийского исследования молочной продукции, проведенного в 2018 году. При этом часть молочного жира заменяется на гораздо более дешевые растительные масла, чаще всего — на пальмовое масло.
«Отсутствие на упаковке масложировой продукции информации о наличии растительных жиров является фальсификацией. Новый экспресс-анализатор, разработанный нашими сотрудниками, позволяет определить наличие пальмового масла в продукции, заявленной как сливочное масло», — комментирует разработку начальник научно-исследовательского отделения акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники ВНИИФТРИ Алексей Апрелев.
Пользуясь таким анализатором, контролирующие организации смогут оптимизировать первый этап отбора образцов для дальнейших исследований, сокращая сроки и стоимость проведения анализа.
Разработка выполнена специалистами НИО-9, лаборатории 950 ВНИИФТРИ, технология его изготовления оформлена как ноу-хау.
Идёт подготовка к серийному производству, но для этого специалисты планируют еще поработать над снижением стоимости индикатора, решить вопросы сохранности его свойств при изменении температуры, а также определена длительность хранения.
«Заказов на индикатор пальмового масла пока не поступало, — констатировали во ВНИИФТРИ в конце 2021 года. — Специалисты Роспотребнадзора знают о наших разработках, но пока тоже не приобретают индикаторы».
Экспресс-анализатор качества сливочного масла — не единственная подобная разработка менелеевских учёных. Во ВНИИФТРИ, одном из крупнейших центров современной метрологии, за последние годы созданы и другие технологии, экспресс-методы и приборы для оперативного контроля качества продукции, которые служат для уменьшения доли фальсификата на рынке.
Один из примеров — спектрофотометрический анализатор синтетических красителей в напитках и экспресс-анализатор серы в автомобильном топливе. А сейчас в институте работают над созданием экспресс-метода оценки качества оливкового масла.