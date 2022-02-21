Систему контроля за состоянием крупного рогатого скота на основе носимых датчиков создали в центре компетенций национальной технологической инициативы «Сенсорика» на базе зеленоградского МИЭТа. Эксперты уверены, что разработка качественно повысит эффективность молочного скотоводства. Испытания системы на животных в рамках проекта «Умная ферма» начнутся в этом году.
Система, разработанная инженерами МИЭТа, состоит из болюса — небольшой капсулы (до 140 мм в длину, до 40 мм в диаметре, массой не более 250 г), датчика хромоты и базовой станции.
«Болюс помещают в желудок животного. По беспроводному интерфейсу капсула передает информацию о температуре, двигательной активности и иных физиологических параметрах животного, — поясняет сотрудник ЦК НТИ „Сенсорика“, ассистент Института МПСУ МИЭТ Владимир Жмылев. — Датчик хромоты устанавливается на ноге или на шее: он также собирает основные физиологические параметры и имеет модуль связи для передачи данных телеметрии на базовую станцию. С помощью датчика хромоты можно определить местонахождение животного. Базовая станция принимает и передает данные телеметрии с болюсов и датчиков хромоты».
Передача данных позволяет непрерывно контролировать несколько параметров: температуру, двигательную активность, шумы сердца, кислотность. Это даёт возможность выявить на ранних стадиях целый ряд заболеваний, отклонений в рационе питания, начало половой охоты, своевременно передать зоотехникам сигнал о том, что начались роды или пришло время осеменить животное.
Ожидается, что стоимость внедрения разработки будет как минимум на 20% ниже зарубежных аналогов и поможет увеличить продуктивность одного животного на 2-3 литра молока в сутки.
Проект реализуют в Центре компетенций национальной технический инициативы «Сенсорика» под руководством замдиректора Института МПСУ МИЭТ Константина Лялина. Партнёр ЦК НТИ в рамках проекта — Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, ведущая организация в РФ по цифровизации, роботизации, разработкам в сфере искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.