В МИЭТе разработали систему для контроля состояния крупного рогатого скота — датчики животное носит на себе 21.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Систему контроля за состоянием крупного рогатого скота на основе носимых датчиков создали в центре компетенций национальной технологической инициативы «Сенсорика» на базе зеленоградского МИЭТа. Эксперты уверены, что разработка качественно повысит эффективность молочного скотоводства. Испытания системы на животных в рамках проекта «Умная ферма» начнутся в этом году.

Система, разработанная инженерами МИЭТа, состоит из болюса — небольшой капсулы (до 140 мм в длину, до 40 мм в диаметре, массой не более 250 г), датчика хромоты и базовой станции.

«Болюс помещают в желудок животного. По беспроводному интерфейсу капсула передает информацию о температуре, двигательной активности и иных физиологических параметрах животного, — поясняет сотрудник ЦК НТИ „Сенсорика“, ассистент Института МПСУ МИЭТ Владимир Жмылев. — Датчик хромоты устанавливается на ноге или на шее: он также собирает основные физиологические параметры и имеет модуль связи для передачи данных телеметрии на базовую станцию. С помощью датчика хромоты можно определить местонахождение животного. Базовая станция принимает и передает данные телеметрии с болюсов и датчиков хромоты».

Передача данных позволяет непрерывно контролировать несколько параметров: температуру, двигательную активность, шумы сердца, кислотность. Это даёт возможность выявить на ранних стадиях целый ряд заболеваний, отклонений в рационе питания, начало половой охоты, своевременно передать зоотехникам сигнал о том, что начались роды или пришло время осеменить животное.

Ожидается, что стоимость внедрения разработки будет как минимум на 20% ниже зарубежных аналогов и поможет увеличить продуктивность одного животного на 2-3 литра молока в сутки.

Проект реализуют в Центре компетенций национальной технический инициативы «Сенсорика» под руководством замдиректора Института МПСУ МИЭТ Константина Лялина. Партнёр ЦК НТИ в рамках проекта — Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, ведущая организация в РФ по цифровизации, роботизации, разработкам в сфере искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.

Читайте также
Биосенсор для определения плесневых токсинов в вине создали ученые МИЭТа вместе с коллегами из-за рубежа
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
наука и промышленность, хайтек, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Выдавать ковидный QR-код начали по наличию антител. Сейчас такой анализ доступен только в коммерческих клиниках Новости
Крысы перегрызли провода в машине, припаркованной возле мусорных контейнеров Новости
Ремонт здания для детской больницы завершен. Но когда она заработает, все равно неизвестно Новости
Коммунальщики решили счистить лед трактором и испортили асфальт Новости
В МИЭТе разработали систему для контроля состояния крупного рогатого скота — датчики животное носит на себе Хайтек
Женщина пришла на прием к гинекологу и неожиданно начала рожать. Врачи оказались на высоте Жизнь
Трактор снес газонные ограждения, засыпанные снегом Новости
Участковый Сторублев, телемастер Малютин, шофёр Володя и другие обитатели посёлка Крюково в 60-е годы — воспоминания местного жителя Николая Нибура Истории
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор Реклама
Начато строительство левого поворота с М-11 на ЦКАД. Ожидается, что новый съезд уведет от Москвы транзитный трафик Новости
Битум «Газпром нефти» обеспечивает надежность дорожных покрытий Москвы и Московской области Реклама
Не менее 250 рабочих мест обещают создать на производстве лекарств от редких заболеваний в промзоне Алабушево Хайтек
Концерт «Музыка кино» Московского государственного симфонического оркестра — 6 марта в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Девять необычных товаров зеленоградского «Авито»: огурцы за сто миллионов, шкатулка-тыква, карта Средиземья, винтажные фото и ежик Жизнь
Водителей штрафуют по любительским видеозаписям нарушений в интернете: за езду по пешеходной дорожке в парке Победы и по встречке в Крюково Новости
Трактор по ошибке срезал кусты у дорожки в парке Победы Новости
В митинге по поводу строительства детской больницы окончательно отказали. Организаторы готовят одиночные пикеты и письма Новости
Полиция задержала мужчину, который приставал к ребенку в лифте Новости
Следим за реконструкцией станции Крюково: когда построят новые платформы, надземный переход с лифтами, откроют ли два подземных перехода, будет ли выход на эстакаду, и когда всё это закончится Истории
Грабитель отобрал телефон у прохожего. Но тот быстро добежал до полиции и грабителя задержали по камерам Новости
Двести вакансий откроется в промзоне «Алабушево» на производстве медицинских тестов. Набор персонала уже идёт Хайтек
Выставка «Нити истории» — до 10 июля в Музее Зеленограда Афиша
Пропал житель Солнечногорска Александр Хрущёв. Помогите найти Новости
Вижу, что деревья сажают зимой — это вообще нормально? Ответы
© 1997–2022 Зеленоград.ру