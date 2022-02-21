Передача данных позволяет непрерывно контролировать несколько параметров: температуру, двигательную активность, шумы сердца, кислотность. Это даёт возможность выявить на ранних стадиях целый ряд заболеваний, отклонений в рационе питания, начало половой охоты, своевременно передать зоотехникам сигнал о том, что начались роды или пришло время осеменить животное.

Ожидается, что стоимость внедрения разработки будет как минимум на 20% ниже зарубежных аналогов и поможет увеличить продуктивность одного животного на 2-3 литра молока в сутки.

Проект реализуют в Центре компетенций национальной технический инициативы «Сенсорика» под руководством замдиректора Института МПСУ МИЭТ Константина Лялина. Партнёр ЦК НТИ в рамках проекта — Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, ведущая организация в РФ по цифровизации, роботизации, разработкам в сфере искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.