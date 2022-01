Разработку опробовали на предварительно загрязненном охратоксином А красном и белом вине. Биосенсоры смогли обнаружить рекордно низкие концентрации вещества — триллионные доли моль на литр, что на два порядка ниже допустимого значения. Сигнал появлялся уже менее, чем через минуту, а в некоторых случаях — через 10 секунд.

«Наши биосенсоры показали рекордные скорость и точность выявления охратоксина А по сравнению с другими существующими устройствами. Пробоподготовка образцов максимально проста, калибровка не требуется, а очистка чипов не представляет сложностей. Разработанный биосенсор содержит 30 графеновых датчиков. Набор аптамеров можно расширить, чтобы определять больше опасных для человека соединений за раз», — заключил Иван Бобринецкий.

Соавторы научной публикации — Никита Некрасов и Алексей Емельянов (МИЭТ), Алексей Орлов и Пётр Никитин (Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН), Stefan Jaric и Ivana Gadjanski (BioSense Institute, University of Novi Sad, Serbia), Дмитрий Киреев и Deji Akinwande (University of Texas at Austin, USA), Иван Бобринецкий (МИЭТ, BioSense Institute, University of Novi Sad, Serbia).

Исследование выполнено при грантовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) за 2019-2021 годы.