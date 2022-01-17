«Сверхвысокая чувствительность и скорость работы устройства делает его отличной альтернативой дорогим и сложным классическим методам и рекордсменом среди датчиков в своем классе», — сообщил МИЭТ. Результаты работы опубликованы в журнале Biosensors & Bioelectronics.

Вино, зараженное плесенью, опасно для здоровья — им можно серьезно отравиться, как и любым другим продуктом, пораженным грибком. Для обнаружения микотоксинов в вине традиционно используют жидкостную хроматографию-масс-спектрометрию и иммуноферментный анализ.

«Это высокоточные методы, но довольно трудоемкие и требующие привлечения специалиста, — рассказал доктор технических наук, профессор кафедры КФН, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра „Зондовая микроскопия и нанотехнологии“ МИЭТ Иван Бобринецкий. — Вино, которое производится на крупных винодельнях, постоянно проходит такую проверку, но у домашних виноделов доступа к контрольному оборудованию может не быть. Мы предложили простой в использовании, быстрый и рекордно чувствительный биосенсор для определения микотоксинов».

Разработка ученых — биосенсор на основе графеновых полевых транзисторов и аптамеров — коротких цепочек ДНК, которые специфически связываются с наиболее встречающимся микотоксином — охратоксином А. Его вырабатывают плесневые грибки из рода Аспергилл и Пеницилл, это вещество не может быть обезврежено ни химической обработкой, ни нагреванием. При попадании в организм оно нарушает работу нервной и иммунной систем, почек, печени, а при частом употреблении может вызвать развитие раковых опухолей.

Датчик представляет собой кремниевую подложку с металлическими дорожками. На них перенесен слой графена, а на него химически «подвешены» аптамеры. При связывании с охратоксином аптамеры изменяют свою конфигурацию (наподобие сворачивания в спираль в цепочке ДНК), что влияет на количество путешествующих электронов в графене. Электрические свойства материала меняются, это регистрируют измерительные приборы, подключенные к биосенсору. Чем выше концентрация охратоксина в образце, тем сильнее будет сигнал.