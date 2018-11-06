Лабораторию торжественно открыли 25 октября, как часть Центра компетенций по сквозному проектированию информационно-управляющих и радиотехнических систем — новой структуры Института Микроприборов и систем управления (МПСУ) МИЭТа. Событие было приурочено к присвоению институту имени первого ректора МИЭТа Леонида Преснухина, 100-летний юбилей которого МИЭТ недавно отметил. Создание Центра компетенции — одна из вех представленной программы развития института. Базовым принципом в подготовке кадров там видят вовлечение студентов в проектную деятельность под руководством ведущих инструкторов и ученых.

НТЦ ЭЛИНС, один из партнёров Института МПСУ, 18 лет работает в сфере поставок защищенной вычислительной техники и систем управления для государственных заказчиков, инвестирует собственные средства в разработку медицинской техники, IT-технологии автоматизации собственного бизнеса. В кадровой политике предприятие делает ставку на молодых специалистов. «Наша компания с 2009 года ежегодно принимает на работу от 20 до 40 выпускников вузов — молодые кадры во многом обеспечивают её рост» , — рассказал начальник службы АИСиТ НТЦ ЭЛИНС Александр Марков. И отметил, что подготовка и адаптация молодежи к работе в команде на профессиональном уровне требует временных затрат. Желание получить кадры лучшего качества и привело к совместной инициативе с МИЭТ по созданию лаборатории в вузе.

«Мы планируем в формате лаборатории распознать и раскрыть в студентах те способности, которые, возможно, не проявляются в академическом процессе обучения, а с другой стороны дать им новые познания в специализированных технологиях и инструментах, присущих реальным проектам и разработкам, которыми занимается компания. Дать возможность на практике узнать о нашей компании и о том, как мы работаем» , — говорит Александр Марков.

Пока в лаборатории оборудовано 20 учебных мест. Занятия будут проходить в формате workshop — с кратким изложением теории и большим объёмом практической работы. Их планируют разделить на пять направлений: «Программирование встраиваемых систем», «Компьютерное зрение с искусственным интеллектом», «Прикладное программирование», «Web-разработка» и «Проектирование робототехнических комплексов».

Первым учебным проектом станет роботизированный комплекс с возможностью удаленного управления, сбора и визуализации телеметрической и функциональной информации, интеграция и визуализация данных в веб-приложение. Студентов научат командной работе, пройдут с ними все фазы проекта: сбор и анализ требований, проектирование, программирование, тестирование и испытания.

Есть планы по расширению тематик лаборатории в области беспроводной связи, сверхскоростных вычислений, медицинских технологий.