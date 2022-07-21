Завод вилочных погрузчиков и мини-погрузчиков компании «Гринго» — резидента особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» — начнут строить на площадке «Алабушево» в Зеленограде. Выдано разрешение на строительство. Он сможет выпускать около четырёх тысяч погрузчиков в год. Изначально завод планировали построить и запустить в 2019 году.
Это будет завод крупноузловой сборки вилочных погрузчиков — техники, которая ранее поставлялась преимущественно из-за рубежа. О выдаче разрешения на строительство сообщил Мосгосстройнадзор. «Предприятие обеспечит отечественное производство востребованной спецтехники для складов. Ранее доля импорта в этой сфере составляла более 90%, но теперь ситуация должна измениться», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Планируемая производительность завода — 11 погрузчиков в сутки, комплекс сможет выпускать 2555 дизельных и 1460 электрических погрузчиков в год.
На участке в 2,11 га будут возведены трехэтажный административный и одноэтажный производственный комплекс площадью 10 тысяч кв.метров с подземным этажом — в этом корпусе разместятся сварочный, окрасочный цех, сборочная линия и мастерская. На подземном уровне расположатся складские помещения. Для перемещения грузов между производственной и складской зонами предусмотрен лифт грузоподъемностью восемь тонн.
Трехэтажный корпус предназначен для размещения офисов и административных помещений, также в нем запроектировано помещение для приема пищи и медицинский пункт. Общая площадь зданий, согласно проекту 2018 года, выполненному проектным бюро «Шарк», составит 20,7 тыс. кв. метров.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, в том числе установят освещение, скамейки и небольшой фонтан. На территории построят КПП и автостоянку, вмещающую 16 легковых и две грузовые машины.
В 2017 году ООО «Гринго» получила участок недалеко от железной дороги и проезда 684. Его выбор был обусловлен необходимостью коммуникаций для поставки комплектующих и отправки готовой продукции.
В октябре 2017-го компания стала резидентом ОЭЗ и планировала вложить в проект более миллиарда рублей и создать на производстве 73 новых рабочих места для высококвалифицированного персонала. Первую партию погрузчиков рассчитывали произвести в I квартале 2019 года.
Позже начало строительства перенесли на 2020 год с тем, чтобы построить завод в 2021 году и к 2024 году обеспечить до 30% потребности российского рынка погрузчиков. Изначально заявлялась большая мощность производства — 5 тысяч шт/год и намерения занять 40-50% рынка через три года. С 2018 по 2021 год компания работала с отрицательной чистой прибылью согласно системе бизнес-информации Контур.Фокус.
В октябре 2017-го компания стала резидентом ОЭЗ и планировала вложить в проект более миллиарда рублей и создать на производстве 73 новых рабочих места для высококвалифицированного персонала. Первую партию погрузчиков рассчитывали произвести в I квартале 2019 года.
Позже начало строительства перенесли на 2020 год с тем, чтобы построить завод в 2021 году и к 2024 году обеспечить до 30% потребности российского рынка погрузчиков. Изначально заявлялась большая мощность производства — пять тысяч шт/год и намерения занять 40-50% рынка через три года. С 2018 по 2021 год, по данным системы «Контур.Фокус», компания работала с отрицательной чистой прибылью.