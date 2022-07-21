В октябре 2017-го компания стала резидентом ОЭЗ и планировала вложить в проект более миллиарда рублей и создать на производстве 73 новых рабочих места для высококвалифицированного персонала. Первую партию погрузчиков рассчитывали произвести в I квартале 2019 года.

Позже начало строительства перенесли на 2020 год с тем, чтобы построить завод в 2021 году и к 2024 году обеспечить до 30% потребности российского рынка погрузчиков. Изначально заявлялась большая мощность производства — пять тысяч шт/год и намерения занять 40-50% рынка через три года. С 2018 по 2021 год, по данным системы «Контур.Фокус», компания работала с отрицательной чистой прибылью.