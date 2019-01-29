TurtleROV — аппарат для подводных исследований, который ориентируется под водой при помощи анализа видеоизображений — разрабатывают в Центр компетенций НТИ «Сенсорика» на базе МИЭТа. Устройство уже опробовали на озере Селигер и в Средиземном море, в том числе в ночном режиме, а весной пройдут испытания на озере Байкал, после чего аппарат будет готов к серийному производству. И это не единственная область применения такой технологии.
Под водой системы спутниковой навигации не работают, а потребность в достаточно точном позиционировании подводного аппарата в пространстве существует, рассказал ТАСС доцент Института микроприборов и систем управления МИЭТ, начальник отдела «Зеленоградского инновационного технологического центра» (ЗИТЦ) Андрей Шипатов. По его словам, TurtleROV обходится без GPS и других навигационных систем — с помощью математических методов обработки изображений с камеры он корректирует траекторию своего движения без участия оператора.
Проектом TurtleROV занимается зеленоградская компания Electronic Microsystems (ELMICS) — группа инженеров, выпускников МИЭТа, более 10 лет работающих в сфере разработки электроники, систем управления и робототехники, в том числе создания специализированных устройств для работы в жестких условиях эксплуатации.
Подводный аппарат TurtleROV — уже вторая его модель — работает на глубине до 400 метров и связан 600-метровым кабелем с наземной частью системы: компьютером, с которого управляют настройками устройства и записью видео. Для ориентации под водой и на дне аппарат использует инерционную навигационную систему на базе датчиков линейного ускорения и угловой скорости (акселерометров и гироскопов), а также датчика глубины и компаса. Устройство работает в режиме автоматического позиционирования по глубине, курсу и координате. TurtleROV оснащен четырьмя горизонтальными и двумя вертикальными двигателями, он может развивать крейсерскую скорость до 3 узлов (около 5.5. км/час). Фронтальная и задняя камеры с регулируемой LED-подсветкой поворачиваются на 60 градусов.
Эту же технологию анализа видеоизображений разработчики планируют применять в строительстве, экомониторинге, безопасности или, например, в спорте - для видеосъемки спортсменов с "умного" квадрокоптера, который умеет держать объект в фокусе.
"Наша система на основе уже накопленных данных делает прогноз по изменению сцены на некоторое ближайшее будущее и соответствующую коррекцию изображения. Вся математическая обработка происходит до того, как один кадр сменяется следующим с крайне незначительной задержкой», – объясняет Андрей Шипатов.
Технология требует сравнительно малой вычислительной мощности оборудования (к примеру, одноядерный процессор вместо четырехядерного), что делает ее энергосберегающей и позволяет интегрировать в малогабаритные устройства.
Центр компетенций НТИ «Сенсорика» открылся на базе МИЭТа в декабре: зеленоградский университет еще в апреле победил в конкурсном отборе проектов по созданию центров компетенций НТИ — Национальной технологической инициативы, а к концу года на реализацию программы развития центра в Зеленограде выделили 201,5 миллионов рублей. Здесь будут разрабатывать и внедрять в производство цифровые сенсорные системы, основанные на электронных датчиках восприятия и распознавания сигналов внешнего мира. ЗИТЦ — один из партнёров Центра «Сенсорика». В числе участников консорциума — Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбГУ), Университет Иннополис, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), зеленоградский завод «Протон» и компания «КАМАЗ».
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