Под водой системы спутниковой навигации не работают, а потребность в достаточно точном позиционировании подводного аппарата в пространстве существует, рассказал ТАСС доцент Института микроприборов и систем управления МИЭТ, начальник отдела «Зеленоградского инновационного технологического центра» (ЗИТЦ) Андрей Шипатов. По его словам, TurtleROV обходится без GPS и других навигационных систем — с помощью математических методов обработки изображений с камеры он корректирует траекторию своего движения без участия оператора.

Проектом TurtleROV занимается зеленоградская компания Electronic Microsystems (ELMICS) — группа инженеров, выпускников МИЭТа, более 10 лет работающих в сфере разработки электроники, систем управления и робототехники, в том числе создания специализированных устройств для работы в жестких условиях эксплуатации.

Подводный аппарат TurtleROV — уже вторая его модель — работает на глубине до 400 метров и связан 600-метровым кабелем с наземной частью системы: компьютером, с которого управляют настройками устройства и записью видео. Для ориентации под водой и на дне аппарат использует инерционную навигационную систему на базе датчиков линейного ускорения и угловой скорости (акселерометров и гироскопов), а также датчика глубины и компаса. Устройство работает в режиме автоматического позиционирования по глубине, курсу и координате. TurtleROV оснащен четырьмя горизонтальными и двумя вертикальными двигателями, он может развивать крейсерскую скорость до 3 узлов (около 5.5. км/час). Фронтальная и задняя камеры с регулируемой LED-подсветкой поворачиваются на 60 градусов.