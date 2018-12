Триллионы сенсоров и беспилотный «Камаз»

Сенсорика — широкая научная область, которая занимается датчиками. Самыми разными: контролирующими все виды воздействий на среду или конкретные объекты, химические, механические, акустические изменения и малейшие скачки в радиочастотных диапазонах. Всевозможные датчики лежат в основе устройств интернета вещей, которые обмениваются данными. А уже в ближайшее десятилетие появятся системы, способные на основании этих данных самостоятельно принимать решения.

«Мировые дорожные карты в сфере электроники говорят нам, что интернет вещей — это сегодняшний день, а завтрашний день — это уже „интернет всего“ (the internet of everything). Это реальное будущее, которое потребует триллионы сенсоров» , — рассказал ТАСС директор Центра компетенций НТИ «Сенсорика» Сергей Гаврилов.

Один из будущих проектов центра — создание мультисенсорной платформы для беспилотного автомобиля, совместный проект с холдингом «Камаз». Множество датчиков, разработанных учеными, станут «органами чувств» машины, позволяющими ей собирать информацию о внешней среде и работе собственной системы и корректировать процессы выполнения задач, поставленных человеком.

Производить первые партии устройств собираются, в частности, на Калужском заводе электронных изделий «Автоэлектроника». «Потенциал в этих разработках есть, весь мир этим занимается. Если мы не будем создавать систему „умного“ автомобиля, то Россия будет вынуждена закупать импортные образцы. В нашей стране для развития этого направления есть и головы, и производство можно наладить в России» , — цитирует ТАСС главного конструктора «Автоэлектроники» Бориса Кривца.