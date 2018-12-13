Зеленоградский университет еще в апреле победил в конкурсном отборе проектов по созданию центров компетенций НТИ — Национальной технологической инициативы. Теперь утверждены объёмы финансирования: МИЭТ получит 201,5 миллионов рублей на создание Центра НТИ «Сенсорика». 20 декабря центр торжественно откроют в МИЭТе с участием партнёров, расскажут о его будущей научной и образовательной деятельности.
В числе участников консорциума Центра НТИ «Сенсорика» — Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбГУ), Университет Иннополис, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), зеленоградский завод «Протон» и компания «КАМАЗ». Стратегическими партнерами выступают Фонд содействия инновациями и Фонд инфраструктурных образовательных программ Роснано.
Государственная программа поддержки Центров компетенций НТИ стартовала еще в 2017 году, и к апрелю 2018-го в её рамках прошло два конкурсных отбора заявок на создание различных центров компетенций, которые подавали вузы и научные организации. Вокруг таких центров на базе университетов должны появиться консорциумы с участием НИИ и промышленных партнёров, которые займутся «сквозными» технологиями, инновационными решениями для глобального лидерства российских компаний на мировом рынке. Цель всей «Национальной технологической инициативы» — технологическое лидерство России к 2035 году, так сформулировал этот приоритет государственной политики в послании Федеральному Собранию в декабре 2014 года Владимир Путин.
МИЭТ поучаствовал и в первом этапе конкурса, и во втором. В конце 2017 года он представил программы центров сразу по двум номинациям: «Технологии сенсорики, производства компонентов робототехники», а также «Технологии беспроводной связи и „интернета вещей“». Однако отбор заявок комиссия решила перенести на весну 2018 года, — ни один из участников не набрал большинства голосов экспертов, — а весной робототехнику отделили от сенсорики. Заявку на «интернет вещей» МИЭТ повторять не стал. В номинации «Сенсорика» было еще шесть претендентов: госуниверситеты Иркутска, Томска, федеральные университеты Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани и Курчатовский институт. В результате конкурсная комиссия предпочла программу МИЭТа.
«Мы ожидали такого результата, поскольку МИЭТ является ведущим российским вузом в области информационных технологий, электроники и нанотехнологий, а технологии сенсорики — это „органы чувств“ для цифровых систем, которые, предположительно, будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет» , — заявил проректор по научной работе МИЭТ Сергей Гаврилов.
В течение полугода проходил расчёт размера грантов — изначально установлена была предельная сумма первого года в 400 млн рублей, предназначенная на оплату труда и оснащения центра. Уточнялись и сами программы создания центров. 4 декабря размеры грантов утвердили (они оказались поменьше, от 75 до 300 млн рублей). Их предоставят из средств специальной субсидии федерального бюджета через «Российскую венчурную компанию», наделенную функциями проектного офиса НТИ.
Помимо средств гранта Центр НТИ будет финансироваться и из других источников, в том числе индустриальными партнёрами: в первый год — в объеме от 15%, в последующие от 50% и больше.
В программе развития Центра НТИ «Сенсорика» — 12 научно-технических проектов и мероприятия по развитию сквозных технологий в области сенсорики. В МИЭТе уже есть достаточный для этого научно-технический задел, наработанный за прошлые годы. Предусмотрено кадровое и инфраструктурное обеспечение, перечень контрольных точек и показателей результативности (в их числе количество заключенных лицензионных соглашений по использованию разработок).
Образовательная работа центра предполагает подготовку специалистов в области сенсорики для разработки, внедрения и использования новых технологий. Учить будут студентов магистратуры и аспирантуры, используя распределённую систему модульного обучения — дополнительные профессиональные программы (ДПП) на базе МИЭТа, разработанные в партнёрстве с другими университетами и предприятиями консорциума. Помимо сенсорики это могут быть курсы по обработке данных, получаемых с датчиков и сенсоров, по технологиям создания современной элементной базы для сенсорных систем, по созданию устройств IoT — в зависимости от запросов рынков НТИ.
По словам Сергея Гаврилова, директора Центра НТИ «Сенсорика», проректора по научной работе МИЭТ, «микроэлектроника развивается так быстро, что в течение следующих десяти лет потребность в сенсорах превысит объем производства в 1 триллион единиц в год».
Как отмечается в описании центра, он должен стать источником новых знаний и технологий для участников национального проекта «Цифровая экономика» — на его реализацию до 2024 года в России выделили недавно 1,08 трлн рублей.
В Центре НТИ «Сенсорика» будут разрабатывать, внедрять в производство и реализовывать технические средства и системы восприятия, распознавания и взаимодействия с реальным миром — цифровые сенсорные системы. Их структура уже расписана по разным дорожным картам Национальной технологической инициативы: интегрированные (Автонет (АсИС), Аэронет, Маринет) и распределённые (Автонет (V2Х), Энерджинет, Технет) цифровые сенсорные системы, а также цифровые биомедицинские сенсоры, интегрированные в персонализированные телемедицинские приборы (Нейронет, Хелснет).
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