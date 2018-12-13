Лучший из семи претендентов

Государственная программа поддержки Центров компетенций НТИ стартовала еще в 2017 году, и к апрелю 2018-го в её рамках прошло два конкурсных отбора заявок на создание различных центров компетенций, которые подавали вузы и научные организации. Вокруг таких центров на базе университетов должны появиться консорциумы с участием НИИ и промышленных партнёров, которые займутся «сквозными» технологиями, инновационными решениями для глобального лидерства российских компаний на мировом рынке. Цель всей «Национальной технологической инициативы» — технологическое лидерство России к 2035 году, так сформулировал этот приоритет государственной политики в послании Федеральному Собранию в декабре 2014 года Владимир Путин.

МИЭТ поучаствовал и в первом этапе конкурса, и во втором. В конце 2017 года он представил программы центров сразу по двум номинациям: «Технологии сенсорики, производства компонентов робототехники», а также «Технологии беспроводной связи и „интернета вещей“». Однако отбор заявок комиссия решила перенести на весну 2018 года, — ни один из участников не набрал большинства голосов экспертов, — а весной робототехнику отделили от сенсорики. Заявку на «интернет вещей» МИЭТ повторять не стал. В номинации «Сенсорика» было еще шесть претендентов: госуниверситеты Иркутска, Томска, федеральные университеты Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани и Курчатовский институт. В результате конкурсная комиссия предпочла программу МИЭТа.

«Мы ожидали такого результата, поскольку МИЭТ является ведущим российским вузом в области информационных технологий, электроники и нанотехнологий, а технологии сенсорики — это „органы чувств“ для цифровых систем, которые, предположительно, будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет» , — заявил проректор по научной работе МИЭТ Сергей Гаврилов.

В течение полугода проходил расчёт размера грантов — изначально установлена была предельная сумма первого года в 400 млн рублей, предназначенная на оплату труда и оснащения центра. Уточнялись и сами программы создания центров. 4 декабря размеры грантов утвердили (они оказались поменьше, от 75 до 300 млн рублей). Их предоставят из средств специальной субсидии федерального бюджета через «Российскую венчурную компанию», наделенную функциями проектного офиса НТИ.

Помимо средств гранта Центр НТИ будет финансироваться и из других источников, в том числе индустриальными партнёрами: в первый год — в объеме от 15%, в последующие от 50% и больше.