Новый проект в зеленоградской особой экономической зоне предполагает обработку металлов с использованием 3D-металлопечати для выпуска изделий сложной конструкции: имплантов, костных пластин, корпусов турбин, теплообменников, комплектующих лазеров.

Его начала реализовывать производственно-строительная компания «Весна». Она получила статус резидента, арендовала земельный участок в 1 га на площадке «Алабушево» и вложит 355 миллионов рублей в создание собственного производственного комплекса. На предприятии появится не менее 34 рабочих мест.

Комплекс зданий общей площадью в 6400 кв.метров разной этажности (1-3 этажа), включающий производственные, офисные и складские помещения уже спроектирован, рассказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе особой зоны. Сейчас компания приступает к строительно-монтажным работам на участке, которые завершатся в 2023 году. Затем резидент займётся оснащением производства — вывести его на проектную мощность планируется к концу 2025 года.

Удобная логистика и современная инфраструктура ОЭЗ «Технополис Москва», высокотехнологичные производственные линии и станки позволят предприятию выпускать около 2,7 миллиона кубических сантиметров готовой продукции в год, сообщили в ОЭЗ. Продукция востребована в аэрокосмической, машиностроительной, медицинской и строительной промышленности.

ПСК «Весна» на рынке уже более 15 лет. Её производство расположено в Химках и специализируется на серийном и индивидуальном изготовлении металлоконструкций и металлообработке. Для реализации проекта в ОЭЗ в декабре 2021 года была зарегистрирована одноименная компания с адресом в Зеленограде на площадке «Алабушево».