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«Элвис» представил процессоры с новой архитектурой для работы с нейросетями на конференции МЭС-2018 01.10.2018 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде началась конференция МЭС-2018 — Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем». Впереди еще четыре дня работы секций и пленарных заседаний, а в первый день работы в программе — презентации научно-технических достижений компаний.

Процессоры с новой архитектурой для работы с нейросетями и реализации технологий искусственного интеллекта, новые разработки зеленоградского НПЦ «Элвис», представил генеральный директор компании Ярослав Петричкович. Это:

  • IP-ядро Elcore50 с частотой 1ГГц,
  • Кластер искусственного интеллекта Velcore03, 16 DSP ядер Elcore50, его пиковая производительность — 4ТFlops FP32,
  • Процессоры MCom-03 для Edge Computing (микросхема 892ВА018), применения — защищенная связь, умные камеры (машинное зрение с технологиями ИИ), робототехника, одноплатные компьютеры, планшеты.
  • 50+ ядерную систему Solaris искусственного интеллекта (микросхема 1892ВМ21), спроектирована под топологические нормы 16нм (TSMC), включает DSP кластер Velcore3 (16 ядер Е50).

Удалось ли «Элвису» преодолеть ограничения программных и программно-аппаратных платформ, которые совсем недавно не позволяли реализовать работу процессоров с нейросетями в пригодном для практического применения виде? На этот вопрос представителя университета ЛЭТИ (Санкт-Петербург) Ярослав Петричкович ответил, что совершенствование нейроалгоритмов, прогресс технологий производства чипов (с 28нм до 7нм) и появление новой архитектуры позволяют довольно быстро продвигаться к этой цели. «Мы смогли создать хорошую видеокамеру с распознаванием образов» , — отметил он, говоря о результатах работы.

В разработанных «Элвис» новейших системах используются принципиально новые технологии обмена данными с памятью — долгое время именно это было камнем преткновения для всей отрасли. «Мы применили, возможно, одни из первых в мире, систему network on a chip — это буквально интернет, „опущенный“ внутрь чипа», рассказал глава НПЦ «Элвис».

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Приятные цены, скидки.
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