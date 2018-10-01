В Зеленограде началась конференция МЭС-2018 — Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем». Впереди еще четыре дня работы секций и пленарных заседаний, а в первый день работы в программе — презентации научно-технических достижений компаний.

Процессоры с новой архитектурой для работы с нейросетями и реализации технологий искусственного интеллекта, новые разработки зеленоградского НПЦ «Элвис», представил генеральный директор компании Ярослав Петричкович. Это: