Рождество в Зеленограде. Храмы, транспорт, ограничения из-за ковида и онлайн-трансляции 05.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Рождество Христово празднуют в ночь с 6 на 7 января — во всех храмах пройдут богослужения. Общественный транспорт в рождественскую ночь продлит работу. Читайте, какие ограничения будут в связи с эпидемией коронавируса, и где смотреть онлайн-трансляции.

Богослужения, адреса храмов, где смотреть онлайн-трансляции

Праздничные службы будут в полночь, утром и вечером 7 января. Вход в храмы ограничен из-за коронавируса. Можно смотреть прямые трансляции в интернете.

В храмах и на прилегающей территории обязательны маски и дистанция 1,5 метра. Если максимально разрешенное количество прихожан внутри храма будет превышено, то кому-то придется остаться на улице. Но будет слышно — организуют аудиотрансляцию. Поэтому надо одеться по погоде. Те, кто останется дома, могут смотреть прямые трансляции богослужений в интернете.

«Просим воздерживаться от посещения храмов в случае проявления симптомов ОРВИ и иных болезней, которыми можно заразить других», сказали «Зеленоград.ру» в Зеленоградском благочинии. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым людям не посещать в Рождество храмы. Он отметил, что пожилых прихожан священники могут исповедать и причастить на дому.

Никольский храм: Никольский проезд, 1. Трансляции

Филаретовский храм: улица Филаретовская, 3. Трансляции

Храм Александра Невского: 14-й микрорайон — улица Александровка, 1А. Трансляции

Храм Георгия Победоносца: Георгиевский проспект, 17-й микрорайон. Трансляции

Храм Сергия Радонежского (приписной к храму Архистратига Михаила): 16-й микрорайон — Панфиловский проспект, 23. Трансляции

Спасский храм: Андреевка, Староандреевская улица, 72. Трансляции

Богослужение в храме Христа Спасителя (кафедральный собор) будут показывать по ТВ, прямая трансляция здесь.

Транспорт

В ночь с 6 на 7 января до трёх часов ночи будут работать автобусы 400 (поостановочный, до метро «Речной вокзал») и 400 Т (до метро «Тушинская»). Метро и МЦК работают до двух ночи.

К окончанию ночного богослужения к ближайшим к храмам остановкам подадут автобусы:
1, 2, 12, 19 — к Никольскому храму.
9, 11, 29 — к Филаретовскому храму.
5, 16 — к храму Александра Невского.

Что празднуют?

В православии Рождество Христово считается вторым великим праздником после Пасхи. Христиане считают, что в этот день в человека воплотился Бог, Спаситель мира. В храмах накануне праздника утреннее и вечернее богослужение сливается в одно всенощное бдение — такие службы бывают два раза в год, на Рождество и Пасху.

Народные традиции — колядки и гадания, начиная с рождественского Сочельника 6 января до Крещения 19 января. Колядки — это стихи и песенки, за которые дают сладости или монетки. Святочные гадания — для девушек, на суженого. К церковным традициям отношения не имеют.

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Метки:
храмы и церкви, рождество
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