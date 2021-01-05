Рождество Христово празднуют в ночь с 6 на 7 января — во всех храмах пройдут богослужения. Общественный транспорт в рождественскую ночь продлит работу. Читайте, какие ограничения будут в связи с эпидемией коронавируса, и где смотреть онлайн-трансляции.
Праздничные службы будут в полночь, утром и вечером 7 января. Вход в храмы ограничен из-за коронавируса. Можно смотреть прямые трансляции в интернете.
В храмах и на прилегающей территории обязательны маски и дистанция 1,5 метра. Если максимально разрешенное количество прихожан внутри храма будет превышено, то кому-то придется остаться на улице. Но будет слышно — организуют аудиотрансляцию. Поэтому надо одеться по погоде. Те, кто останется дома, могут смотреть прямые трансляции богослужений в интернете.
«Просим воздерживаться от посещения храмов в случае проявления симптомов ОРВИ и иных болезней, которыми можно заразить других», сказали «Зеленоград.ру» в Зеленоградском благочинии. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым людям не посещать в Рождество храмы. Он отметил, что пожилых прихожан священники могут исповедать и причастить на дому.
Никольский храм: Никольский проезд, 1. Трансляции
Филаретовский храм: улица Филаретовская, 3. Трансляции
Храм Александра Невского: 14-й микрорайон — улица Александровка, 1А. Трансляции
Храм Георгия Победоносца: Георгиевский проспект, 17-й микрорайон. Трансляции
Храм Сергия Радонежского (приписной к храму Архистратига Михаила): 16-й микрорайон — Панфиловский проспект, 23. Трансляции
Спасский храм: Андреевка, Староандреевская улица, 72. Трансляции
Богослужение в храме Христа Спасителя (кафедральный собор) будут показывать по ТВ, прямая трансляция здесь.
В ночь с 6 на 7 января до трёх часов ночи будут работать автобусы 400 (поостановочный, до метро «Речной вокзал») и 400 Т (до метро «Тушинская»). Метро и МЦК работают до двух ночи.
К окончанию ночного богослужения к ближайшим к храмам остановкам подадут автобусы:
1, 2, 12, 19 — к Никольскому храму.
9, 11, 29 — к Филаретовскому храму.
5, 16 — к храму Александра Невского.
В православии Рождество Христово считается вторым великим праздником после Пасхи. Христиане считают, что в этот день в человека воплотился Бог, Спаситель мира. В храмах накануне праздника утреннее и вечернее богослужение сливается в одно всенощное бдение — такие службы бывают два раза в год, на Рождество и Пасху.
Народные традиции — колядки и гадания, начиная с рождественского Сочельника 6 января до Крещения 19 января. Колядки — это стихи и песенки, за которые дают сладости или монетки. Святочные гадания — для девушек, на суженого. К церковным традициям отношения не имеют.