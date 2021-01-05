Богослужения, адреса храмов, где смотреть онлайн-трансляции

Праздничные службы будут в полночь, утром и вечером 7 января. Вход в храмы ограничен из-за коронавируса. Можно смотреть прямые трансляции в интернете.

В храмах и на прилегающей территории обязательны маски и дистанция 1,5 метра. Если максимально разрешенное количество прихожан внутри храма будет превышено, то кому-то придется остаться на улице. Но будет слышно — организуют аудиотрансляцию. Поэтому надо одеться по погоде. Те, кто останется дома, могут смотреть прямые трансляции богослужений в интернете.

«Просим воздерживаться от посещения храмов в случае проявления симптомов ОРВИ и иных болезней, которыми можно заразить других», сказали «Зеленоград.ру» в Зеленоградском благочинии. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым людям не посещать в Рождество храмы. Он отметил, что пожилых прихожан священники могут исповедать и причастить на дому.

Никольский храм: Никольский проезд, 1. Трансляции

Филаретовский храм: улица Филаретовская, 3. Трансляции

Храм Александра Невского: 14-й микрорайон — улица Александровка, 1А. Трансляции

Храм Георгия Победоносца: Георгиевский проспект, 17-й микрорайон. Трансляции

Храм Сергия Радонежского (приписной к храму Архистратига Михаила): 16-й микрорайон — Панфиловский проспект, 23. Трансляции

Спасский храм: Андреевка, Староандреевская улица, 72. Трансляции

Богослужение в храме Христа Спасителя (кафедральный собор) будут показывать по ТВ, прямая трансляция здесь.