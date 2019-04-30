Возьмите сменную одежду. Если вы пришли на площадь Юности с ребенком, он неизбежно захочет побегать по фонтану. Лучше не спорить с ним, а просто взять сухую одежду, а может быть и обувь.

Постарайтесь не упасть. Это может плохо кончиться. Дети бегают между струй, сталкиваются друг с другом или просто толкаются, особенно когда их много. Убедите ребенка не бегать в толпе. Но упасть можно и без этого — просто поскользнуться на мокрой решетке. В мае 2018 года ребенок упал и сильно рассек себе руку, зацепив металлическую решетку. Детей, конечно, не удержишь — но стоит знать, что новый фонтан небезопасный.

Не зажимайте струи. Еще одно развлечение — зажимать ногами струи воды. Это опасно — напор воды сильный, может сбить с ног. Объясните детям, что лучше этого не делать.

Совет для девушек. Фото в фонтане — это, конечно, красиво. Но шпильки могут застрять в решетке, а вода смоет макияж и разрушит тщательно уложенную прическу.

Не пейте воду из фонтана. Хотя в жаркую погоду так и хочется отхлебнуть из струи, лучше этого не делать. Эта вода не предназначена для питья.