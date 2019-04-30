8 комментариев
Пять правил безопасной прогулки у фонтана на площади Юности 30.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Фонтан на площади Юности, по которому можно бегать между струй, привлекает и детей, и взрослых. Составили пять простых правил, следуя которым прогулка не будет испорчена.

Возьмите сменную одежду. Если вы пришли на площадь Юности с ребенком, он неизбежно захочет побегать по фонтану. Лучше не спорить с ним, а просто взять сухую одежду, а может быть и обувь.

Постарайтесь не упасть. Это может плохо кончиться. Дети бегают между струй, сталкиваются друг с другом или просто толкаются, особенно когда их много. Убедите ребенка не бегать в толпе. Но упасть можно и без этого — просто поскользнуться на мокрой решетке. В мае 2018 года ребенок упал и сильно рассек себе руку, зацепив металлическую решетку. Детей, конечно, не удержишь — но стоит знать, что новый фонтан небезопасный.

Не зажимайте струи. Еще одно развлечение — зажимать ногами струи воды. Это опасно — напор воды сильный, может сбить с ног. Объясните детям, что лучше этого не делать.

Совет для девушек. Фото в фонтане — это, конечно, красиво. Но шпильки могут застрять в решетке, а вода смоет макияж и разрушит тщательно уложенную прическу.

Не пейте воду из фонтана. Хотя в жаркую погоду так и хочется отхлебнуть из струи, лучше этого не делать. Эта вода не предназначена для питья.

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Обсуждение
Елена Буханик
4 мая 2018
Выпустите правила безопасности при посещении фонтана. Повесьте на самом видном месте, чтоб претензий не было, при несчастных случаях.
Афоня Яблоков
4 мая 2018
Нам обещали красивый фонтан ,а не это .
Оксана Ивнова
5 мая 2018
Согласна на 100 процентов, лучше бы старый отреставрировали, а это душ для детей а не красивый фонтан, посмотреть не на што. А старый был лицом молодого города Зеленоград...
Ирина Orsa
5 мая 2018
"Молодежь", кому уже далеко за..., 50-60, а то и более лет! Какие же вы эгоисты! Почему вы думаете только о себе и о своем прошлом? Такое впечатление, что вся ваша жизнь прошла около того фонтана и не дальше и вы ничего лучшего в жизни не видели, чтобы вспоминать. Сейчас растет уже третье поколение - и даже не ваши дети, а уже ваши внуки. Почему они должны жить вашим прошлым? Зачем им тот фонтан, из вашего детства-юности-молодости? На дворе XXI век, теперь их время - новое время, новый город и новый фонтан... Замечательный современный, легкий, воздушный… Его они и запомнят
Евгений Евгений
7 мая 2018
Это не городской фонтан, а какая то "инсталяция около отеля"... но для детишек в жару хорошо.
MaTh MaTh
7 мая 2018
Классный фонтан вышел, видел пару раз веселых старичков, которые гуляли между струй.
A T
7 мая 2018
Кроме шуток, старый фонтан, будучи приведённым в порядок, был бы оригинален. Этот весёленький, мне лично нравится, но на оригинальность не тянет. Только не надо говорить о том, что танцующие фонтаны - это такая диковинка, при виде которой тёмные зеленоградцы должны пищать от восторга. Сама площадь напоминает ярмарочную площадь какого-то райцентра. NB. Из этого не следует, что, по-моему, нужно было оставить всё старым и обшарпанным. Но Зеленоград, думаю, заслуживает чего-нибудь более интересного.
fred26 fred26
8 мая 2018
Ой, я единственный кто скажет, что старый фонтан был отстойным? так и есть. Отжил он свое. "Не надо ремонтировать пятиэтажки, надо их сносить и строить нормальные высокоэтажные монолиты"
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