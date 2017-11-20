Семь ледяных и снежных горок, 15 бесплатных катков с естественным льдом и пять — с искусственным, восемь прогулочных лыжных трасс в лесопарках, пять пунктов проката лыж и коньков, 18 дворовых спортплощадок для игр на снегу и два места для моржевания определила префектура Зеленограда на зимний сезон 2017-18 года. По всем объектам назначены ответственные, определены условия работы и поддержания их в действующем состоянии.
Пять катков с искусственным льдом — дворовые хоккейные коробки — предназначены для массового катания на коньках зимой и для игровых видов спорта летом. Осенью всё летнее спортивное оборудование должны были снять и провести текущий ремонт коробок, а затем уложить на катки айс-маты, геотекстиль или заполнить систему труб хладагентом (этиленгликолем). Пуско-наладка холодильных установок, заливка катков и намораживание льда были назначены на конец октября — при условии максимальной суточной температуры не выше 8 °C.
Катки с искусственным льдом планировалось подготовить к работе до 1 ноября, в том числе установить информационные щиты с указанием времени работы (с 9:00 до 23:00 ежедневно), расписанием занятий и телефона ответственных.
В течение всей зимы до 31 марта катки обязаны убирать от снега и от мусора, а также ремонтировать ледовое покрытие (трещины, сколы, неровности, проталины), заливать и шлифовать лёд с помощью льдоуборочной машины.
Требования по заливке и содержанию городских катков с естественным покрытием в распоряжении префектуры не описаны.
В Зеленограде есть и два крытых катка — в Ледовом дворце «Орбита» на Озерной аллее и в ФОК «Ледовый» в корпусе 2045. В обоих проходят сеансы массового катания на коньках и можно взять коньки в прокат. На ноябрь 2017 года расписание сеансов в «Орбите»: по пятницам (21:00) и субботам (21:00, 22:00), час катания стоит 220/110 рублей (для взрослых/детей), прокат коньков — 150 рублей/час, залог за прокат коньков — 1000 рублей или документ. В ФОК «Ледовый» сеансы массового катания проходят по субботам (19:30) и воскресеньям (19:30, 20:45), расценки на катание и прокат коньков такие же, залог за прокат — 2000 рублей.
В лесопарках заранее провели санитарную рубку деревьев по маршрутам лыжных трасс. К 20 ноября лыжные трассы промаркируют, оборудуют стартовые площадки. На старте каждого маршрута должен быть установлен стенд с информацией: номер маршрута, ответственная организация (телефон), график работы, схема дистанции, расположение ближайшего медпункта, расписание занятий и мероприятий.
До 1 декабря, с поправкой на погоду, лыжни должны подготовить к эксплуатации, а затем постоянно следить за их состоянием. Для этого используется спецтехника: снегоходы с бугрорезами, гребенкой и резаком; ратраки с бугрорезом и фрезой. Они выполняют снегоуплотнительные работы, выравнивают полотно трассы и нарезают лыжню после снегопадов. Решение по обработке трассы принимают ежедневно, основываясь на метеорологических данных.
Все лыжные трассы закольцованы и делятся на спортивные (ширина более 4,5 метров, длина более 3 км), предназначенные для тренировок лыжников-любителей, и прогулочные (ширина от 2,5 метров до 4,5 метров, длина более 1 км) для активного отдыха всех жителей.
В Зеленограде (за горбольницей на Каштановой аллее) оборудована одна освещенная трасса для лыжников и лыжероллеров длиной в 3,7 км. На ней, согласно правилам, нарезаются две параллельные лыжни в прямом и обратном направлениях с расстоянием между ними в 1 — 1,2 метра.
Уже назначены даты основных спортивных праздников и соревнований в Зеленограде на зимний сезон. Среди них — соревнования по спортивному ориентированию в разных лесопарках близ Зеленограда, лыжные гонки и «Рождественская лыжня» на стадионе «Ангстрем», массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» на катке в 20 микрорайоне (3 февраля), «Лыжня России — 2018» (10 февраля), спортивный праздник на Масленицу на Чёрном озере (18 февраля).
Намечены и разнообразные районные соревнования и праздники (расписание из распоряжения префектуры). Управы проведут районные турниры по хоккею с шайбой и окружной этап соревнований на призы Клуба «Золотая шайба». Организаторами районных спортивно-массовых мероприятий станут и досуговые центры — «Заря», «Талисман», «Славяне», «Энергия», Фаворит".
Чтобы исправить ошибку или дополнить эту информацию, напишите на news@zelenograd.ru.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Семейная клиника
-
В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- НОЯБРЬ
-
Скидка на плитку Италии и
Испании 10%