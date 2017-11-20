Катки

Пять катков с искусственным льдом — дворовые хоккейные коробки — предназначены для массового катания на коньках зимой и для игровых видов спорта летом. Осенью всё летнее спортивное оборудование должны были снять и провести текущий ремонт коробок, а затем уложить на катки айс-маты, геотекстиль или заполнить систему труб хладагентом (этиленгликолем). Пуско-наладка холодильных установок, заливка катков и намораживание льда были назначены на конец октября — при условии максимальной суточной температуры не выше 8 °C.



Катки с искусственным льдом планировалось подготовить к работе до 1 ноября, в том числе установить информационные щиты с указанием времени работы (с 9:00 до 23:00 ежедневно), расписанием занятий и телефона ответственных.



В течение всей зимы до 31 марта катки обязаны убирать от снега и от мусора, а также ремонтировать ледовое покрытие (трещины, сколы, неровности, проталины), заливать и шлифовать лёд с помощью льдоуборочной машины.

Требования по заливке и содержанию городских катков с естественным покрытием в распоряжении префектуры не описаны.

В Зеленограде есть и два крытых катка — в Ледовом дворце «Орбита» на Озерной аллее и в ФОК «Ледовый» в корпусе 2045. В обоих проходят сеансы массового катания на коньках и можно взять коньки в прокат. На ноябрь 2017 года расписание сеансов в «Орбите»: по пятницам (21:00) и субботам (21:00, 22:00), час катания стоит 220/110 рублей (для взрослых/детей), прокат коньков — 150 рублей/час, залог за прокат коньков — 1000 рублей или документ. В ФОК «Ледовый» сеансы массового катания проходят по субботам (19:30) и воскресеньям (19:30, 20:45), расценки на катание и прокат коньков такие же, залог за прокат — 2000 рублей.