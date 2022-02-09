В парке Победы заработали туалеты. Посмотрели, что внутри и протестировали их — фотографии и отчет
Бесплатные общественные туалеты работают в парке Победы и в других местах Зеленограда. Открыты они не круглосуточно, но режим работы нигде не указан. «Зеленоград.ру» выяснил, по каким часам работают туалетные кабинки, где они расположены и кто за них отвечает.
В парке Победы работает три туалетных модуля, они открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.
Стационарные общественные туалеты:
- на площади Юности, справа от «Электрона» (7:00—23:00)
- в парке у ТЦ «Столица» в 14 микрорайоне (8:00—20:00)
- слева от «Перекрёстка» в корпусе 900 (8:00—20:00)
- на Привокзальной площади (7:00—23:00)
За эксплуатацию туалетов отвечает бюджетное учреждение «Доринвест». Сообщайте им о проблемах с туалетами: через форму обратной связи на сайте, по почте gbudorinvest@dom.mos.ru или по телефону 8-499-250-06-30.
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