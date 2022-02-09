Бесплатные общественные туалеты работают в парке Победы и в других местах Зеленограда. Открыты они не круглосуточно, но режим работы нигде не указан. «Зеленоград.ру» выяснил, по каким часам работают туалетные кабинки, где они расположены и кто за них отвечает.