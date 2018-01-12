В Зеленограде этой зимой должны действовать 15 бесплатных катков с естественным льдом и пять катков с искусственным льдом — точное их количество определяют морозы и оттепели. Zelenograd.ru собрал ответы районных «Жилищников», отвечающих за работу катков, на самые частые вопросы катающихся.
Катки с естественным покрытием — это, как правило, обычные хоккейные коробки между домами, с городским освещением, со скамейками для переодевания, без четкого режима работы: «Приходите и катайтесь», как сказали в одном из «Жилищников». «Жилищники» следят за состоянием льда и убирают снег после снегопадов. Постоянной охраны на катках нет, за катающимися обычно никто не следит, как и за правилами поведения на катке. Отсюда возникают проблемы: на лёд приходят и хоккеисты, и родители с малышами, и школьники-подростки; одни предпочитают подвижные игры, другим важнее безопасность и покой.
Катки с искусственным льдом оснащены айс-матами или системой труб с хладагентом — предполагается, что кататься на них можно будет до весны. Лёд наморозили еще в ноябре, хотя на катках с трубами были определённые проблемы запуска при плюсовых температурах. Искусственные катки действуют более стабильно и окружены разнообразной инфраструктурой, от тёплых раздевалок и туалетов до проката и заточки коньков.
По регламенту, лёд должны восстанавливать сразу при снижении температуры. Если он растаял до покрытия, необходимо дождаться выпадения снега, чтобы укрепить борта и создать снеговую подушку толщиной не менее 10 см, состоящую из снега с водой. Затем, как только устанавливается устойчивая низкая температура, тут же заливают лёд и полируют его. Естественный лёд не держится при —3 градусах, оптимальная для него температура —10-15 градусов и ниже.
«Мы как можно быстрее стараемся сделать качественное покрытие и запустить катки в эксплуатацию», утверждают в районных «Жилищниках». На восстановление льда регламентом отведено две недели, но всё можно сделать и быстрее, за несколько дней — зависит от мороза.
Сколы на льду ремонтируются с помощью воды и полируются. «Для коррекции льда мы руководствуемся не столько регламентом, сколько износом, — поделились в „Жилищнике“ района Старое Крюково. — Если катаются школьники, то это один износ, а если катаются подростки весом по 80 кг со снаряжением — совсем другой. Агрессивное катание требует дополнительного обслуживания».
Лёд страдает и при оттепели — верхний рыхлый слой льда в тёплую погоду сильно повреждается, его надо заново заливать, а без мороза это сделать трудно. Катки с естественным льдом на 100% зависят от погодных условии, их трудно содержать в хорошем состоянии, если погода «скачет через 0».
Занимаются очисткой и заливкой льда сотрудники «Жилищников». В Савёлках, например, явно гордятся своей командой: «У нас профессиональные ребята, знающие как ухаживать за льдом. Лёд чистится и заливается минимум два раза в неделю, а то и через день». В Матушкино ухаживают за льдом, судя по всему, еще тщательнее: «У нас есть целый штат, заливают дважды в сутки, утром и перед ночью, следят за состоянием, убирают снег, мусор. В этом году зима диктует регламенты, мы работаем по погоде».
По регламенту приступать к уборке катка должны после окончания снегопада, но если снег идёт без остановки, его чистят в процессе, оперативно. При этом нужно понимать, что чистят катки те же самые рабочие «Жилищников», которые чистят и пешеходные дорожки, выходы из подъездов и прочие более необходимые места (читайте гид Zelenograd.ru «В каком порядке должны убирать снег во дворах«).
"Сначала обеспечивается жизнедеятельность, потом досуг, — отметили в «Жилищнике» района Силино. — Мы поступаем по ситуации, если мастер участка видит, что лёд в ненадлежащем виде, он направляет рабочих. Можно позвонить в диспетчерскую позвонить или (до 17:00) в «Жилищник» секретарю, сообщить о том, что каток весь в снегу. Отправить людей почистить его реально и в 8 вечера».
«В обильные снегопады катки чистят до нескольких раз в сутки, — подтвердили в «Жилищнике» Крюково. — Можно звонить нам мы отреагируем». Убирают снег на катках малой техникой, механизированными щётками, мотоблоками и вручную лопатами.
Как правило, все катки с естественным покрытием — обычные хоккейные коробки между домами, с городским освещением, без ограничения по часам работы: «Приходите и катайтесь», как сказали в одном из «Жилищников». «Можем только объявление повесить — „не шуметь в ночное время“», добавили в другом.
Зато режим работы таких катков сильно зависит от температуры — как только начинается оттепель, они приходят в негодность.
Катки с искусственным льдом должны работать с 9:00 до 23:00 ежедневно. Местами они фактически работают до 22:00 (например, такой режим назвали в «Жилищнике» Силино). Что касается погоды, то на таких катках можно кататься при температурах до +8 градусов — лёд поддерживают специальные системы охлаждения.
Инфраструктура на катках с естественным льдом — это, как минимум, скамейки, иногда с навесом. На катках с искусственным льдом, как правило, предусмотрены тёплые раздевалки, скамейки, туалеты. Пункты проката коньков действуют пока только у Ледовых дворцов — «Орбита» (Сосновая аллея) и ФОК «Ледовый» (корпус 2045), а также на катке на площади Юности.
Кое-где на искусственных и на обычных катках включают музыку для катающихся. Но если каток в жилой зоне, «люди не будут в восторге от неё», как отметили в «Жилищнике» Крюково.
Объявления о том, что на лёд нельзя выходить в обычной обуви, висят на многих катках. Это проблема прежде всего для родителей малышей, которые учат детей кататься на коньках — при этом сами взрослые не одевают коньки или не умеют на них кататься.
В декабре в префектуру пожаловалась многодетная мама, которую не пускали на каток в 9 микрорайоне вместе с двумя детьми-дошкольниками. Женщина написала, что для коньков у неё больные ноги, а на катке ей сказали привлечь к катанию детей соседей или «прикрепить на обувь железные пластины». Почему нельзя выйти на лёд в обуви без каблуков (и каких-либо других портящих лед вставок) и зачем ей коньки, — ведь «корова на льду» представляет большую опасность для себя и для окружающих, — женщина так и не поняла и попросила местные власти разъяснить ситуацию или изменить правила катка. «Ранее я имела возможность обучать детей катанию», заключает она.
Как рассказали Zelenograd.ru в «Жилищнике» района Старое Крюково, на территории которого произошёл инцидент, по правилам в уличной обуви заходить на каток нельзя — на подошвах могут быть реагенты, которые, попадая на лёд, его разъедают, пачкают и могут стать причиной травмы для катающихся на коньках. «Это культура людей, она отсутствует полностью», посетовали в «Жилищнике».
На площади Юности, по отзывам катающихся, родителям в обуви выдают специальные бахилы.
В Крюково против запретов и против бахилов: «Мы можем только рекомендовать не ходить на лёд в обуви, это травмаопасно, заносятся реагенты с асфальта. Но мамы в обуви заходят. Бахилы нельзя ни в коем случае — полиэтилен скользит, повышается травматизм».
В остальных районах города реагируют на проблему спокойно, а где-то даже не знали о её существовании: «Впервые слышим, что нельзя заходить в уличной обуви. Реагенты? Ну, да, желательно не заходить» (Савёлки); «Бахилы? Нет, мы поддерживаем лёд в нормальном состоянии, кто в чём ходит — никто не смотрит. У нас нет специальных сторожей» (Силино); «Большого урона льду обувь не может принести, мы ведь его подливаем. Ну, сколько там реагента? Ежедневная коррекция убирает нанесённый урон» (Матушкино).
Это еще одна частая проблема на катках — противостояние хоккеистов и фигуристов: первые азартно носятся с шайбой и клюшками, вторые, особенно родители с детьми, предпочитают более спокойное катание и считают соседство хоккеистов крайне опасным.
На большинстве катков часы катания хоккеистов и всех остальных пытаются разграничить — вешают расписания и объявления, но заставить соблюдать их сложно, «Нет закона, запрещающего играть в хоккей». Всё зависит от людей, их совести и взаимного уважения, как считают в «Жилищниках». В Матушкино, например, конфликтов вроде бы не возникает. А в Крюково специально не ставят ворота для хоккея, но понимают — детям хочется и шайбу погонять.
«Раньше все как-то уживались. Кому-то не интересно кататься по кругу, нормальные ребята не кидают шайбы в сторону катающихся. А если придут люди без головы, никакие объявления не помогут», — говорят в крюковском «Жилищнике».
В Силино для усмирения таких хоккеистов-сорвиголов вызывали полицию, но и это не действует. «Приедет наряд, погрозит „ай-яй-яй“ и уедет. У нас были жалобы, когда хоккеисты перелезали через забор закрытого катка, а жители из корпуса 1131 звонили в диспетчерскую — тоже приезжал наряд их разгонять».
Тут рецепт один — звонить в полицию по телефону 112, где регистрируют все вызовы. Нарушителей должны привлечь к ответственности, как минимум, к административной, и обеспечить соблюдение на катке всех норм общественного порядка.
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