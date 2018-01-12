Почему на лёд нельзя в уличной обуви — например, подстраховать ребёнка?

Объявления о том, что на лёд нельзя выходить в обычной обуви, висят на многих катках. Это проблема прежде всего для родителей малышей, которые учат детей кататься на коньках — при этом сами взрослые не одевают коньки или не умеют на них кататься.

В декабре в префектуру пожаловалась многодетная мама, которую не пускали на каток в 9 микрорайоне вместе с двумя детьми-дошкольниками. Женщина написала, что для коньков у неё больные ноги, а на катке ей сказали привлечь к катанию детей соседей или «прикрепить на обувь железные пластины». Почему нельзя выйти на лёд в обуви без каблуков (и каких-либо других портящих лед вставок) и зачем ей коньки, — ведь «корова на льду» представляет большую опасность для себя и для окружающих, — женщина так и не поняла и попросила местные власти разъяснить ситуацию или изменить правила катка. «Ранее я имела возможность обучать детей катанию», заключает она.

Как рассказали Zelenograd.ru в «Жилищнике» района Старое Крюково, на территории которого произошёл инцидент, по правилам в уличной обуви заходить на каток нельзя — на подошвах могут быть реагенты, которые, попадая на лёд, его разъедают, пачкают и могут стать причиной травмы для катающихся на коньках. «Это культура людей, она отсутствует полностью», посетовали в «Жилищнике».

На площади Юности, по отзывам катающихся, родителям в обуви выдают специальные бахилы.

В Крюково против запретов и против бахилов: «Мы можем только рекомендовать не ходить на лёд в обуви, это травмаопасно, заносятся реагенты с асфальта. Но мамы в обуви заходят. Бахилы нельзя ни в коем случае — полиэтилен скользит, повышается травматизм».

В остальных районах города реагируют на проблему спокойно, а где-то даже не знали о её существовании: «Впервые слышим, что нельзя заходить в уличной обуви. Реагенты? Ну, да, желательно не заходить» (Савёлки); «Бахилы? Нет, мы поддерживаем лёд в нормальном состоянии, кто в чём ходит — никто не смотрит. У нас нет специальных сторожей» (Силино); «Большого урона льду обувь не может принести, мы ведь его подливаем. Ну, сколько там реагента? Ежедневная коррекция убирает нанесённый урон» (Матушкино).