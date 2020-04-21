— Теперь совершенно ясно, что не сам коронавирус опасен, а то, как он поражает систему здравоохранения, которая теряет способность бороться не только с ковид-19, но вообще функционировать.

Одно из самых опасных воздействий вируса называется «disrupting to medical staffing», то есть «перебои с медицинским персоналом» — заболевания медиков, из-за которых не может полноценно работать вся организация медицинской помощи. Выбывают и отдельные сотрудники, и отделения, и целые больницы.

Сегодня на две недели прекратило работать моё отделение кардиореанимации — более 30% сотрудников заболели или оказались ковид+. Это в большей или меньшей степени происходит во всех больницах страны.

Сейчас именно необходимость сохранения здоровья врачей, медсестёр и санитарок должна быть самой главной задачей организаторов здравоохранения. Средства индивидуальной защиты (СИЗ), нормальные, более гибкие, чем раньше режимы работы, отсутствие административного давление и запугивания, регулярное тестирование… Много надо сделать сейчас всем, и большим и маленьким медицинским начальникам, чтобы сберечь ещё оставшихся сотрудников.

Поэтому врачи из Независимого медицинского сообщества (НМС) требуют от департамента здравоохранения и мэрии Москвы предоставить обществу полную и регулярно обновляемую статистику о числе медицинских работников в Москве, которые заразились коронавирусом. Мы требуем обеспечивать полноценными СИЗ сотрудников всех лечебных учреждений города, независимо от их ковид-статуса (хотя мы знаем, что даже в перепрофилированных больницах СИЗ не хватает). Мы требуем, чтобы защита медицинских работников во время эпидемии стала важнейшей задачей руководства города.